Demis Hassabis: O Έλληνας «γκουρού» της τεχνητής νοημοσύνης που συνομίλησε με Μητσοτάκη

Παράλληλα συζητήθηκε και η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου δεοντολογίας και ασφάλειας, χωρίς να περιορίζεται η ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Εκείνο που εστίασε ο Demis Hassabis είναι πως η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε πολλούς τομείς από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να αναδείξει τα πλεονεκτήματά της στην οικονομία, την παιδεία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Όμως ποιός είναι ο Demis Hassabis, ο οποίος θεωρείται ότι είναι μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες διεθνώς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης;

Γεννήθηκε στο βόρειο Λονδίνο το 1976 από πατέρα Ελληνοκύπριο και μητέρα από τη Σιγκαπούρη και είναι ο μεγαλύτερος από τρία αδέλφια.

Από την ηλικία των τεσσάρων ετών είχε αρχίσει να παίζει σκάκι, μέσα σε ένα χρόνο διαγωνιζόταν σε εθνικό επίπεδο και λίγο αργότερα σε διεθνές.

Ως παιδί ξόδεψε τα κέρδη του από το βραβείο σκακιού για να αγοράσει έναν υπολογιστή ZX Spectrum 48K και στη συνέχεια ένα Commodore Amiga. Διέλυσε τα μηχανήματα και έμαθε πώς να προγραμματίζει.

«Οι γονείς μου είναι τεχνοφοβικοί. Δεν τους αρέσουν οι υπολογιστές. Η αδελφή μου και ο αδελφός μου ακολούθησαν την καλλιτεχνική οδό. Κανείς τους δεν ασχολήθηκε πραγματικά με τα μαθηματικά ή τις θετικές επιστήμες. Οπότε, ναι, είναι περίεργο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος από πού προήλθαν όλα αυτά», είχε πει σε συνέντευξή του στον Guardian ο Demis Hassabis.

Στα πρώτα του βήματα με τον προγραμματισμό, σε νεαρή ακόμη ηλικία, ο Demis Hassabis εργάστηκε στην ανάπτυξη πολύ δημοφιλών βιντεοπαιχνιδιών.

Στην αρχή της καριέρας του, ενώ ακόμη ήταν στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, ο Demis Hassabis δούλεψε στο παιχνίδι Syndicate, στον σχεδιασμό των επιπέδων, και στη συνέχεια εργάστηκε μαζί με τον πασίγνωστο σχεδιαστή βιντεοπαιχνιδιών Peter Molyneux στο Theme Park, ένα πολύ δημοφιλές, ιστορικό παιχνίδι, με μεγάλη επιρροή στον χώρο του gaming, που σημείωσε υψηλές πωλήσεις.

Στη συνέχεια, απέκτησε το πτυχίο του στην επιστήμη των υπολογιστών, με διάκριση, και συνέχισε να εργάζεται ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Το 2009 συνέχισε τις σπουδές του για διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου στη γνωσιακή νευροεπιστήμη, με θέμα έρευνας τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προκύψουν από τις διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Πιστεύει ότι η ΑΙ μπορεί να ξεκλειδώσει τις επιστημονικές εξελίξεις και να αναδιαμορφώσει τον κόσμο προς το καλύτερο, αρκεί η ανθρωπότητα να αποφύγει τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της.

Λίγο μετά τις σπουδές του, δημιούργησε την Deepmind, η οποία αρχικά ασχολήθηκε με τη δημιουργία προγραμμάτων λογισμικού για επιτραπέζια παιχνίδια και παιχνίδια υπολογιστών.

Ως διευθύνων σύμβουλος της DeepMind, η οποία ιδρύθηκε το 2010 και εξαγοράστηκε από την Google το 2014 για 500 εκατ. δολάρια, ο Hassabis οδήγησε ομάδες επιστημόνων πληροφορικής σε επιτεύγματα για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η επίλυση του προβλήματος της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών και η νίκη επί των ανθρώπινων επαγγελματιών στο πολύπλοκο επιτραπέζιο παιχνίδι Go.

Τον Απρίλιο του 2023, καθώς ο Sundar Pichai της Google αναδιοργάνωσε τις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας του μετά την επιτυχία του ChatGPT της OpenAI, ο Hassabis απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Η αναδιοργάνωση συγχώνευσε την DeepMind και το άλλο εργαστήριο AI της Google, το Google Brain, και έβαλε τον Hassabis στο τιμόνι. Ήταν μια προσπάθεια του Pichai να οδηγήσει τις προσπάθειες της Google προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ισχυρής τεχνητής νοημοσύνης και να αποκρούσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Honoured to be on the #TIME100AI list and congratulations to my wonderful colleagues James Manyika, @ShaneLegg, @lilaibrahim, @shakir_za, @pushmeet and all the amazing leaders featured https://t.co/4ShLQfzGIJ