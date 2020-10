Δύο Ρώσοι και μια Αμερικανίδα με το διαστημόπλοιο Σογιούζ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Οι δύο κοσμοναύτες της Roskosmos και η αστροναύτης της NASA απογειώθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 08:45 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τις δύο διαστημικές υπηρεσίες. Μερικά λεπτά μετά την απογείωση, η Roskosmos ανέφερε μέσω του Twitter πως το διαστημόπλοιο «μπήκε με επιτυχία σε τροχιά».

Οι τρεις επιστήμονες θα σπάσουν ένα νέο ρεκόρ, αυτό της συντομότερης πτήσης με προορισμό τον σταθμό ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την γη και στον οποίο θα φθάσουν μέσα σε μόλις τρεις ώρες, αντί για τις έξι ώρες που διαρκεί συνήθως το ταξίδι. Η πρόσδεσή τους στον σταθμό προβλέπεται να γίνει στις 11:52 (ώρα Ελλάδας).

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα συναντήσουν τους νυν ενοίκους του, τον Κρις Κάσιντι (NASA), τον Ανατόλι Ιβανίσιν και τον Ιβάν Βάγκνερ (Roskosmos), η επιστροφή των οποίων στη Γη είναι προγραμματισμένη για τις 22 Οκτωβρίου.

Αυτή η πτήση του Σογιούζ πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο εκτοξεύσεις με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό του αμερικανικού πυραύλου SpaceX, ο οποίος επιτρέπει και πάλι στις ΗΠΑ να στέλνουν ανθρώπους στο διάστημα.

LIVE: Kate Rubins of @NASA_Astronauts & Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos launch to the @Space_Station! Their 6-month mission will coincide with the #SpaceStation20th anniversary marking 20 years of continuous human presence. Watch: https://t.co/iNog54BmBa