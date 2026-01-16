«Έπεσε» το Χ – Δεκάδες χιλιάδες αναφορές για προβλήματα - Real.gr

«Έπεσε» το X το απόγευμα της Παρασκευής, με δεκάδες χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν προβλήματα.

Συγκεκριμένα, όσοι προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπο έβλεπαν μηνύματα σφάλματος, όπως: «Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε να ανανεώσετε». Ωστόσο, το κουμπί ανανέωσης οδηγούσε σε έναν κύκλο φόρτωσης που δεν ολοκληρωνόταν.

Σύμφωνα με το Downdetector, υπηρεσία παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας που συλλέγει αναφορές από διάφορες πηγές, έως τις 17:24 (ώρα Ελλάδος) περισσότεροι από 96.000 χρήστες είχαν δηλώσει προβλήματα με το X. Τα περισσότερα προβλήματα (56%) αφορούσαν την εφαρμογή X, το 33% τον ιστότοπο και το 10% τη σύνδεση με τον διακομιστή.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 17:10 π.μ.

Το X είχε αντιμετωπίσει παρόμοια, εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας και τον Νοέμβριο, όταν δεκάδες χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα.