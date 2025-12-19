Έπεσε το YouTube – Χρήστες αναφέρουν προβλήματα σε όλο τον κόσμο - Real.gr

Δεκάδες χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα στη λειτουργία του YouTube.

Οι αναφορές διακοπών άρχισαν να συσσωρεύονται ραγδαία, με περισσότερα από 11.000 περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε διάστημα 30 λεπτών την Παρασκευή. Οι χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε βίντεο του YouTube, με πολλούς να αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια φόρτωσης περιεχομένου.

Τα δεδομένα του Downdetector έδειξαν συγκέντρωση αναφορών διακοπών σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές.