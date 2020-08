Επέστρεψε στη Γη η κάψουλα της SpaceX - Τι δήλωσε ο Τραμπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την επιστροφή στη Γη της κάψουλας της SpaceX, δύο μήνες αφότου παρακολούθησε την αναχώρησή της για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε τους αστροναύτες μας της NASA να επιστρέφουν στη Γη έπειτα από δύο μήνες μιας πολύ πετυχημένης αποστολής. Ευχαριστώ όλους», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη προσθαλάσσωση της διαστημικής κάψουλας στον Κόλπο του Μεξικού, την οποία χαρακτήρισε «πολύ εντυπωσιακή».

"Thanks for flying @SpaceX."

?? Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmericapic.twitter.com/zO3KlNwxU3