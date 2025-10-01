Έρευνα: Οι έφηβοι στην Ελλάδα και η σχέση τους με το ΑΙ και το YouTube – Πώς αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα στην καθημερινότητά τους - Real.gr

Πώς αντιλαμβάνονται οι έφηβοι την τεχνολογία και τον ρόλο της στη ζωή τους; Με αυτό το ερώτημα ξεκίνησε η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία “The Future Report” της Google σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα νέων της Livity.

Στην έρευνα συμμετείχαν 7.000 έφηβοι από επτά χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εις βάθος συνεντεύξεις με εφήβους ηλικίας 13-18 ετών.

Τα αποτελέσματα δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς η νέα γενιά αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά μέσα στην καθημερινότητα, αλλά και ποιες είναι οι ανάγκες της.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr