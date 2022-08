Facebook: Πολλές αναφορές για προβλήματα από το πρωί - Τα σχόλια στο Twitter

To πρόβλημα σύμφωνα με καταγγελίες χρηστών στο Twitter είναι ότι η αρχική σελίδα δεν εμφανίζει δημοσιεύσεις από φίλους, αλλά τυχαίες δημοσιεύσεις από σελίδες, σε άλλες γλώσσες κ.ά.

Οι αναφορές προβλημάτων άρχισαν να εμφανίζονται στο Down Detector -έναν ιστότοπο που χρησιμοποιείται για την αναφορά διακοπών λειτουργίας- γύρω στις 6:30 σήμερα το πρωί.

Εν τω μεταξύ, πλήθος καυστικών σχολίων εμφανίζονται στο twitter:

people heading to twitter to check if anyone else’s Facebook is full of people posting on celebrity profiles ???? #Facebook#zuckerberg#facebookdownpic.twitter.com/fG2WirInBf