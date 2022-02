Facebook: Τέλος το News Feed, στο εξής σκέτο Feed

Οι χρήστες δεν θα παρατηρήσουν κάποια αλλαγή στην καθημερινότητα τους και η κίνηση έρχεται ταυτόχρονα με το λανσάρισμα του Facebook News στη Γαλλία.

Επομένως, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως θέλει να αφαιρέσει τη λέξη “News” για να διαχωρίσει τη γενική ροή των posts από την καρτέλα Facebook News όπου θα εμφανίζονται ειδήσεις “από πληθώρα διαφορετικών και αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το wifinews.gr.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc