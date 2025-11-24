Fire risk: Ανακαλούνται γνωστά αξεσουάρ για iPhone λόγω σοβαρού κινδύνου υπερθέρμανσης - Real.gr

Η Belkin προχώρησε σε επείγουσα ανάκληση τριών ιδιαίτερα δημοφιλών προϊόντων της, μετά τον εντοπισμό σοβαρού κινδύνου υπερθέρμανσης και πιθανής πυρκαγιάς. Η εταιρεία ενημερώνει πως το πρόβλημα αφορά τόσο την αυτόματη βάση παρακολούθησης για iPhone όσο και δύο μοντέλα power banks, τα οποία φέρουν ελάττωμα στη λιθιο-ιόν μπαταρία τους, ένα ζήτημα που μπορεί να οδηγήσει σε θερμική αποσταθεροποίηση.

Η ανάκληση περιλαμβάνει το Auto-Tracking Stand Pro (MMA008), καθώς και τα power banks BoostCharge USB-C PD 20 000 mAh, μοντέλα BPB002 και PB0003. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το πρόβλημα έχει ήδη προκαλέσει μία πυρκαγιά στις ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν ακόμη 15 διεθνείς αναφορές συμβάντων, με δύο ελαφρά εγκαύματα και καταγεγραμμένες υλικές ζημιές συνολικού ύψους περίπου 37.765 $.

Το Υπουργείο Ασφαλείας Καταναλωτών (CPSC) σημειώνει πως τα προϊόντα κυκλοφόρησαν ευρέως τα τελευταία δύο χρόνια, με την ανάκληση να επηρεάζει 83.500 μονάδες στις ΗΠΑ και επιπλέον 2.385 στον Καναδά. Οι χρήστες μπορούν να αναγνωρίσουν τις επηρεαζόμενες συσκευές μέσω του αριθμού μοντέλου (model) –ΜΜΑ008, BPB002, PB0003– και του σειριακού αριθμού στο πίσω ή κάτω μέρος.

Η Belkin συστήνει άμεση παύση χρήσης, ακόμη και αν η συσκευή φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Οι κάτοχοι καλούνται να την αποσυνδέσουν από καλώδια ή φορτιστές, να την απομακρύνουν από εύφλεκτα υλικά και να μην την πετάξουν σε κοινά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να οδηγηθεί σε ειδικά σημεία διαχείρισης επικίνδυνων μπαταριών, ενώ η εταιρεία διαθέτει φόρμα ανάκλησης μέσω της ιστοσελίδας της, προσφέροντας πλήρη επιστροφή χρημάτων ή πιστωτικό κατάστημα με +20% επιπλέον αξία.

Σε μια εποχή όπου οι συσκευές με μπαταρίες λιθίου συνοδεύονται συχνά από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, η κίνηση της Belkin έρχεται ως υπενθύμιση της σοβαρότητας τέτοιων ελαττωμάτων. Οι χρήστες που διαθέτουν κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς η συνέχιση χρήσης μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.