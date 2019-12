Φοιτητές μηχανικής κλήθηκαν να βρουν ρεαλιστικές λύσεις σε φανταστικά σενάρια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή μη, φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να βρουν ρεαλιστικές λύσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον ελληνικό τελικό και από εκεί μία θέση στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Μηχανικών, EBEC (European BEST Engineering Competition), τον ετήσιο διαγωνισμό για μηχανικούς που διοργανώνεται από το BEST (Board of European Students of Technology).