Galaxy for the Planet: Το όραμα της Samsung Electronics για βιωσιμότητα στην κατηγορία κινητών συσκευών

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε το Galaxy for the Planet, την πλατφόρμα βιωσιμότητας του Mobile Communications Business που υποστηρίζεται από την καινοτομία και το πνεύμα της ανοιχτής συνεργασίας, για την ανάληψη έμπρακτων, περιβαλλοντολογικών δράσεων σε όλες τις διαδικασίες της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.