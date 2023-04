Γιατί αναβλήθηκε η εκτόξευση του Starship

Όμως η εταιρεία ανακοίνωσε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της αντίστροφης μέτρησης ότι ακυρώνει την προσπάθεια για τουλάχιστον 48 ώρες, επικαλούμενη ένα πρόβλημα συμπίεσης στον εκτοξευτή πυραύλων του κατώτερου σταδίου.

Ο Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε σε ιδιωτικό ακροατήριο στο Twitter το βράδυ της Κυριακής ότι η αποστολή είχε περισσότερες πιθανότητες να ακυρωθεί παρά να προχωρήσει.

Learned a lot today, now offloading propellant, retrying in a few days …