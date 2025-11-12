Google:Ξεκινά η διάθεση του Gemini στην Πλοήγηση στο Google Maps - Real.gr

Quantcast
Google:Ξεκινά η διάθεση του Gemini στην Πλοήγηση στο Google Maps

21:15, 12/11/2025
Ξεκίνησε σήμεραη διάθεση μιας σημαντικής αναβάθμισης στην εμπειρία οδήγησης στο Google Maps.

Όπως ανακοινώθηκε η Google παρουσιάζει το Gemini στην πλοήγηση, το πρώτο πραγματικά hands-free, συνομιλιακό σύστημα πλοήγησης. Αυτή η νέα ενσωμάτωση ξεπερνά τις απλές φωνητικές εντολές, επιτρέποντας στους οδηγούς να διαχειρίζονται πολύπλοκες εργασίες, πολλαπλών βημάτων, απλά θέτοντας ερωτήσεις.

Η νέα συνομιλιακή διεπαφή επιτρέπει στους οδηγούς να διατυπώνουν διαδοχικές σχετικές ερωτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν το τηλέφωνό τους. Για παράδειγμα, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για:

  • Σχεδιασμό πολλαπλών βημάτων: «Υπάρχει κάποιο οικονομικό εστιατόριο με vegan επιλογές στη διαδρομή μου; … Πώς είναι το parking εκεί; … Πάμε εκεί.»
  • Παραγωγικότητα: Με την άδεια του χρήστη, το Gemini συνδέεται με το Ημερολόγιο, επιτρέποντας την άμεση προσθήκη γεγονότων όπως «Μπορείς να προσθέσεις ένα συμβάν στο ημερολόγιο για προπόνηση ποδοσφαίρου στις 5 μ.μ.;»
  • Ασφάλεια & Αναφορά: Η αναφορά της κυκλοφορίας γίνεται πλέον άμεσα και απλά. Οι οδηγοί μπορούν να πουν «Βλέπω ένα ατύχημα» ή «Φαίνεται να υπάρχει πλημμύρα πιο μπροστά», κάνοντας τους δρόμους πιο ασφαλείς για όλους.

Το Gemini στην πλοήγηση αρχίζει να διατίθεται σταδιακά από σήμερα σε Android και iOS σε όλες τις χώρες όπου είναι διαθέσιμο το Gemini, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και το Android Auto.

