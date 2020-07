Η επανδρωμένη κάψουλα της SpaceX αναμένεται να επιστρέψει στη Γη στις 2 Αυγούστου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπομπ Μπένκεν και ο Νταγκ Χάρλεϊ έφυγαν την 30η Μαΐου από τη Φλόριντα με έναν πύραυλο SpaceX κι έτσι έγιναν οι πρώτοι αστροναύτες που πήγαν στον ISS με τη βοήθεια μιας ιδιωτικής εταιρείας, που έχει συνάψει συμβόλαιο με τη Nasa.

Η πτήση αυτή ήταν επίσης η πρώτη επανδρωμένη που οργάνωσαν οι ΗΠΑ από το 2011, όταν και διακόπηκαν οι αποστολές των διαστημικών λεωφορείων. Έκτοτε, οι Αμερικανοί ταξίδευαν με ρωσικούς πυραύλους.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi