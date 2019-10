Η GIZELIS ROBOTICS συμμετέχει στην FOODTECH 2019!

Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά μια μοναδική εμπειρία Ρομποτικών συστημάτων & υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης Α.Ι.!

Η Gizelis Robotics συνεχίζει δυναμικά την πορεία της και συμμετέχει στην πιο μεγάλη έκθεση για την βιομηχανία των Τροφίμων. Τα ρομποτικά συστήματα, οι λύσεις και υπηρεσίες μας σχεδιάζονται για να απαντούν στις ανάγκες παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης Τροφίμων & Ποτών. Απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και στελέχη από όλο το φάσμα των βιομηχανικών παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου Τροφίμων & Ποτών.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα έχετε την ευκαιρία να δείτε LIVE τεχνολογίες υψηλής τεχνογνωσίας από την ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων μας:

Παλετοποίηση μπουκαλιών παντός είδους με ειδική αρπάγη

Παλετοποίηση κουτιών με πολυλειτουργική αρπάγη, διαχείριση παλετών

Collaborative robot με επίδειξη νέου χειριστηρίου Smart Pendant

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Αυτόνομα κινούμενα MIR ρομπότ μεταφοράς αγαθών

ΜΟΝΑΔΙΚΗ Demo πλατφόρμα για απομακρυσμένη επίβλεψη

Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

We Move Your Business to Industry 4.0 Era!

Σας περιμένουμε στο HALL 2, περίπτερο Ε02, για να συζητήσουμε από κοντά και να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις στις πραγματικές σας ανάγκες!

12-14 Οκτ. 2019

Metropolitan Expo

https://grobotics.eu/