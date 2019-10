Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο του συνεδρίου του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Τι δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρει Πάιατ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο ειδικός σύμβουλος του υπουργείου, Αθανάσιος Στάβερης, ενώ τον λόγο πήρε αμέσως μετά ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρει Πάιατ, τον οποίο υποδέχτηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος και παρακολούθησε την ομιλία του.

Ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε στη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας στο θέμα της κυβερνοασφάλειας, αλλά και στην υπαρκτή απειλή των κυβερνοεπιθέσεων. Όπως τόνισε, κι ο ίδιος βίωσε μια σειρά από ισχυρές κυβερνοεπιθέσεις σε κρατικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις όταν ήταν πρέσβης στην Ουκρανία, ενώ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι Ρωσία και Κίνα είναι οι χώρες εκείνες που είναι υπεύθυνες για μία σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ έθιξε και «το παράδειγμα της Ρωσίας με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω του διαδικτύου κατά τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στο μεταξύ, εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας στον χώρο της Μεσογείου, ενώ υπογράμμισε τον «παγκόσμιο χαρακτήρα» του κυβερνοχώρου που απαιτεί δυνατή, διεθνή και στενή συνεργασία μέσω της διπλωματικής οδού και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των εταίρων, όπως είπε. Η συνεργασία, επισήμανε, προωθεί καλύτερες πρακτικές για ένα ανοιχτό, έμπιστο και ασφαλές Ίντερνετ, που ενθαρρύνει τις προοπτικές για επενδύσεις και άνοιγμα νέων αγορών.

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε και στην ομιλία του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, το περασμένο Σάββατο, ο οποίος ενθάρρυνε την Ελλάδα να εξετάσει προσεκτικά στους κινδύνους της εμπλοκής της Κίνας στην ανάπτυξη των ευαίσθητων δικτύων 5G. «Τον Μάιο, η Ελλάδα μαζί με άλλες 30 χώρες και τις ΗΠΑ αποφάσισαν από κοινού την ανάγκη τα δίκτυα 5G να διέπονται από τις αρχές ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού αλλά και διαφάνεια», είπε χαρακτηριστικά.

Pleased to open a @RidgeGlobal#cybersecurity seminar with @Pierrakakis at @MinDigitalGr, commending Greece on its National Cybersecurity Strategy as discussed during the Strategic Dialogue. My remarks: https://t.co/YFtnGKzTXs#BeCyberSmart#CyberAware