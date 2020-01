Η Microsoft σταματά από σήμερα την τεχνική υποστήριξη των Windows 7

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά τη διακοπή της τεχνικής υποστήριξης, αν κάποιος χάκερ βρει ένα νέο κενό ασφαλείας στα Windows 7, η Microsoft δεν θα σπεύσει να το «κλείσει». Αυτό σημαίνει ότι οι υπολογιστές με Windows 7 θα συνεχίσουν μεν να λειτουργούν, αλλά θα είναι πιθανότερο να μολυνθούν με κακόβουλο λογισμικό. Ο κίνδυνος δεν υπάρχει για όσα μηχανήματα με Windows 7 δεν είναι διασυνδεμένα ποτέ στο διαδίκτυο (πράγμα σπάνιο).

Η Microsoft κάλεσε τους χρήστες να εγκαταστήσουν τα νέα Windows 10, τα οποία όμως δεν διατίθενται πια δωρεάν (εκτός και κανείς αγοράσει ένα νέο υπολογιστή με προεγκατεστημένα τα Windows 10). Επίσης είναι πιθανό το νέο λειτουργικό σύστημα να μην «τρέξει» ομαλά σε παλαιό υπολογιστή. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα Windows 10 είναι επεξεργαστής 1GHz, μνήμη 1 GB και αποθηκευτικός χώρος 16GB.

Μερικές εταιρείες χρησιμοποιούν εφαρμογές που «δουλεύουν» μόνο σε περιβάλλον Windows 7. Ειδικά γι' αυτές τις επαγγελματικές εκδόσεις των Windows 7 (Professional και Enterprise), θα μπορεί κανείς να έχει συνέχιση της υποστήριξης έως το 2023, αλλά με ετήσια πληρωμή 25 έως 200 δολάρια ανά συσκευή, σύμφωνα με το BBC.

