Η πρώτη πτήση στον πλανήτη Άρη με ρομποτικό ελικόπτερο! - Πανηγυρίζουν στη NASA - ΒΙΝΤΕΟ

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"

Η επιβεβαίωση ήρθε μέσω δορυφόρου στον Άρη που μετέφερε τα δεδομένα του ελικόπτερο πίσω στη Γη. Σύμφωνα με το BBC, η διαστημική υπηρεσία υπόσχεται πιο περιπετειώδεις πτήσεις τις επόμενες ημέρες. Χειροκροτήματα και πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στη NASA όταν επιβεβαιώθηκε η επιτυχία της πτήσης του ελικοπτέρου. Η πραγματοποίηση πτήσης στον Άρη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ λεπτή, μόλις στο 1% της πυκνότητας σε σχέση με τη Γη, κάτι που δυσκολεύει τις πτήσεις. Το Ingenuity σχεδιάστηκε επομένως εξαιρετικά ελαφρύ και έχει τη δυνατότητα να περιστρέφονται οι έλικες εξαιρετικά γρήγορα – με πάνω από 2.500 περιστροφές ανά λεπτό.

Nasa says it has successfully flown a helicopter on Mars - the first powered, controlled flight by an aircraft on another world https://t.co/MvDNcB6nUK