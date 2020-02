Η Samsung Electronics κέρδισε 61 Βραβεία Design στην iF

Η εταιρεία ξεχώρισε για πολυάριθμους καινοτόμους προϊόντικούς σχεδιασμούς, την οθόνη “The Sero” και το προσαρμόσιμο ψυγείο “Bespoke”, που απέσπασαν χρυσό βραβείο.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την κατάκτηση 61 διακρίσεων, μεταξύ των οποίων δύο χρυσά βραβεία, στη διοργάνωση International Forum (iF) Design Award 2020. Η Samsung απέσπασε 34 βραβεία για προϊόντικό σχεδιασμό, 8 για design επαγγελματικών concepts, 17 για σχεδιασμό επικοινωνίας και 2 για design συσκευασίας.

Η Samsung κατέκτησε χρυσά βραβεία για την οθόνη ‘The Sero’ και για το προσαρμόσιμο ψυγείο ‘Bespoke’. Η οθόνη The Sero, που σημαίνει «κάθετο» στα Κορεάτικα, έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται οριζόντια και κάθετα, αλλάζοντας προσανατολισμό. Αυτή η νέα, lifestyle τηλεόραση διαθέτει μοντέρνο, κομψό σχεδιασμό που ξεχωρίζει σε κάθε χώρο. Το ψυγείο Bespoke προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των καταναλωτών, και αποτελείται από 8 μοντέλα, με μονάδες που διαθέτουν από μία μέχρι τέσσερεις πόρτες. Παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της πρόσοψης της πόρτας, επιτρέποντας το συνδυασμό διαφορετικών υλικών και αποχρώσεων, για προσωπικό στιλ. Η πόρτα ‘Kitchen Fit’ χρησιμοποιήθηκε για να προσδώσει ύφος ομοιομορφίας σε κάθε κουζίνα.

«Η Samsung Electronics αναπτύσσει lifestyle καινοτομίες που βασίζονται τόσο στις σύγχρονες τάσεις όσο και στις μελλοντικές ανάγκες των καταναλωτών. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη δημιουργία Samsung εμπειριών με μοναδική σχεδιαστική σκέψη, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες και ανεβάζοντας τον πήχη με τολμηρές δημιουργίες» δήλωσε ο Dontae Lee, Executive Vice President και Head του Corporate Design Center στη Samsung Electronics.

Επιπλέον Samsung προϊόντα τα οποία διακρίθηκαν από την iF είναι τα:

Galaxy Fold, το αναδιπλούμενο smartphone που βελτιστοποιεί την εμπειρία παρακολούθησης περιεχομένου, όταν αναδιπλώνεται, και μεγιστοποιεί τη φορητότητα, όταν διπλώνεται.

Galaxy Watch Active2, ένα smartwatch που έχει κομψό, μαλακό σώμα, με μειωμένο μέγεθος στεφάνης (bezels) για διευρυμένη εμπειρία προβολής.

Space Monitor, μια ενσωματωμένη βάση στήριξης οθόνης, που συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του ελεύθερου χώρου πάνω στο γραφείο και επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν στο έπακρο το χώρο εργασίας τους.

AirDresser, η πρόταση της Samsung για το φρεσκάρισμα των ρούχων. Διαθέτει ολόσωμο καθρέφτη και premium εμφάνιση που επιτρέπει την αρμονική ένταξη σε κάθε χώρο.

Samsung Induction Plate, ένα φορητό και λεπτό σύστημα με επαγωγικές εστίες, ιδανικό για ταυτόχρονο μαγείρεμα. Ο κομψός σχεδιασμός του προσδίδει φινέτσα σε κάθε τραπέζι ή κουζίνα.

Επιπλέον, η Samsung κέρδισε δύο iF Design Awards στην κατηγορία συσκευασίας, για:

Τη συσκευασία του Galaxy Fold, που διαθέτει νέα γραφικά και προβάλλει μια αναδιπλούμενη εκδοχή του λογοτύπου Galaxy.

Τις συσκευασίες Galaxy Note10 και Note10+, που επιδεικνύουν οικολογική προσέγγιση, αφαιρώντας κάθε περιττό υλικό.

Ακόμη, 17 iF Design Awards απονεμήθηκαν για σχεδιασμό επικοινωνίας σχετικά με :

Το Foldable UX του Galaxy Fold, που προσφέρει απρόσκοπτες εμπειρίες ανάμεσα στην εξωτερική και την κύρια οθόνη.

Το Emotional Air Conditioner UX, που επισημαίνει τις απαραίτητες πληροφορίες διακριτικά αλλά με ευκρίνεια μέσω του ‘Ambient Lighting’.

Το Samsung Flip UX, ένα διαισθητικό ηλεκτρονικό πίνακα UX που ψηφιοποιεί την αναλογική εμπειρία για να επιτρέψει την εύκολη χρήση.

Την έκθεση ‘Resonance’ της Samsung που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης ‘Milan Design Week 2019’ με στόχο την προβολή της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Samsung.

Οι οκτώ διακρίσεις design επαγγελματικών concepts αφορούν τα: :

GEMS (Gait Enhancing & Motivating System), ένα εξωσκελετικό σύστημα που βοηθά στη διόρθωση της στάσης του σώματος και συμβάλλει στη διαχείριση της ευεξίας από κινητές συσκευές.

Device Sync, μια λειτουργία που επιτρέπει την αβίαστη σύνδεση ανάμεσα σε IoT συσκευές μέσω των τεχνολογιών Vision Recognition και Generative Visualization σε πραγματικό χρόνο.

Η εκδήλωση iF Design Award διοργανώνεται από την εταιρεία iF International Forum Design GmbH, στη Γερμανία, από το 1953. Οι υποψηφιότητες υπόκεινται σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση για τον σχεδιασμό, την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και σε επτά επιπλέον κατηγορίες, μεταξύ των οποίων, το προϊόν, η συσκευασία, η επικοινωνία και τα επαγγελματικά concepts.

Οι νικητές των iF Design Award 2020 ανακοινώνονται online στο website και την εφαρμογή της διοργάνωσης iF Design Award, ενώ τα βραβευμένα designs θα παρουσιαστούν στην Έκθεση iF Design, από τις 2 ως τις 10 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του Berlin Design Week 2020.