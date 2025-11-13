Όταν οι αλγόριθμοι δεν μπορούν ούτε να κάνουν spam σωστά

Από την Ευαγγελία Φραγκούλη

Τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Από εφαρμογές που μας βοηθούν στην εργασία έως έξυπνες συσκευές στο σπίτι και αυτόνομα οχήματα, οι δυνατότητες της φαίνονται εντυπωσιακές. Ωστόσο, ένα πρόσφατο άρθρο του Futurism αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η AI… αποτυγχάνει με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο: στην παραγωγή spam και στη συμμετοχή σε διαδικτυακές συζητήσεις με «ανθρώπινη» αίσθηση.

Μια ομάδα ερευνητών από την Ελβετία, την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέτασε πόσο πειστικά μπορούν να συμπεριφερθούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όταν γράφουν σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, όπως X (πρώην Twitter), Reddit και Bluesky. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Οι ερευνητές μπόρεσαν να διακρίνουν με ακρίβεια 70‑80 % αν ένα σχόλιο είχε γραφτεί από άνθρωπο ή AI. Με άλλα λόγια, ακόμη και τα πιο σύγχρονα μοντέλα δεν μπορούν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους τόσο εύκολα όσο θα περίμενε κανείς.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η έλλειψη συναισθηματικής έντασης στα σχόλια της AI. Τα μοντέλα φαίνεται να μην μπορούν να αποδώσουν την ανθρώπινη «φόρτιση της στιγμής», δηλαδή την τοξικότητα, τον ενθουσιασμό ή την έντονη συναισθηματική αντίδραση που συχνά συνοδεύει τις online αντιπαραθέσεις. Ακόμα και τα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα μοντέλα, όπως το Llama 3.1‑70B, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν σε ρεαλισμό τα μικρότερα ή απλούστερα μοντέλα, αποδεικνύοντας ότι η πολυπλοκότητα δεν εγγυάται ανθρώπινη συμπεριφορά.

Η έρευνα έχει δύο βασικές συνέπειες. Πρώτον, η προσδοκία ότι η AI θα μπορούσε «άνετα» να γεμίσει το διαδίκτυο με αυτόματες συμμετοχές είναι μάλλον υπερβολική: Τα σχόλια των μηχανών ξεχωρίζουν ως τεχνητά, και οι χρήστες μπορούν συχνά να τα αναγνωρίσουν. Δεύτερον, παρόλο που πολλοί ανησυχούν ότι οι μηχανές θα αρχίσουν να μιμούνται την ανθρώπινη συμπεριφορά σε μεγάλο βαθμό, τα ευρήματα δείχνουν ότι η αυθεντική ανθρώπινη αντίδραση παραμένει αναντικατάστατη, τουλάχιστον προς το παρόν.

Για όλους εμάς που διαχειριζόμαστε ενημερωτικά sites ή για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αυτή η μελέτη λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η AI, όσο ισχυρή κι αν είναι, έχει ακόμα περιορισμούς. Η επικοινωνία, η συναισθηματική φόρτιση και η «ζωντάνια» ενός διαδικτυακού σχόλιου ανήκει ακόμα στον άνθρωπο… και η τεχνολογία δεν μπορεί εύκολα να μιμηθεί.

Ταυτόχρονα, η έρευνα αναδεικνύει και τις προκλήσεις της αυτοματοποίησης στα κοινωνικά δίκτυα. Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες μπορούν να δημιουργούν «στρατούς» από bots για μαζική παραγωγή περιεχομένου, η ποιότητα και η αίσθηση ρεαλισμού παραμένει το ζητούμενο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διακριτική ικανότητα των ανθρώπων είναι ακόμα ανώτερη από την AI σε αυτόν τον τομέα, και ίσως είναι και μια «καλή είδηση» για όσους ανησυχούν για την υπερβολική αυτοματοποίηση των online συζητήσεων.

Τελικά, η μελέτη προσφέρει έναν συνδυασμό σοβαρών επιστημονικών δεδομένων και μιας δόσης χιούμορ. Βλέπουμε ότι οι μηχανές, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι, δεν μπορούν ακόμη να αναπαράγουν πλήρως την ανθρώπινη συμπεριφορά στα κοινωνικά δίκτυα. Και ίσως, για την ώρα, να μην είναι κακό αυτό: Η «ανθρώπινη αταξία», η αυθόρμητη αντίδραση και η αίσθηση της στιγμής παραμένουν αποκλειστικά δικά μας προνόμια.