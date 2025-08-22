Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος - Real.gr

Ένα διαστημικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα του αμερικανικού στρατού, κατασκευασμένο για να παραμένει σε τροχιά εκατοντάδες ημέρες συνεχώς, εκτοξεύθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ με ένα πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

Η εκτόξευση από τη SpaceX πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23:50 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 06:50 σήμερα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν απ’ ευθείας από τον όμιλο του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ.

Το σκάφος αυτό, που δεν έχει πιλότο και φέρει την ονομασία X-37B, αναπτύχθηκε από την Boeing. Έχει την όψη μικρού διαστημικού λεωφορείου, έχει ήδη πραγματοποιήσει επτά μακροχρόνιες πτήσεις και έχει περάσει συνολικά περισσότερο από 10 χρόνια στο διάστημα, αναφέρει στον ιστότοπό της η κατασκευάστρια εταιρεία.

Η διάρκεια της νέας αποστολής του δεν αποκαλύφθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες λίγες πληροφορίες έχουν ανακοινώσει για το σκάφος αυτό.

Η Boeing διευκρίνισε ωστόσο πως αυτή η όγδοη πτήση του X-37B θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν επιστημονικές δοκιμές και πειράματα που αφορούν τις «διαδορυφορικές επικοινωνίες λέηζερ» και τη «βελτίωση της διαστημικής πλοήγησης».

Αυτά θα γίνουν με στόχο «να συμβάλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της αρχιτεκτονικής των αμερικανικών διαστημικών επικοινωνιών».

Αυτό το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, το οποίο έχει κατασκευασθεί για τον αμερικανικό στρατό, έχει μήκος εννέα μέτρα και τροφοδοτείται σε ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες. Μολονότι πρέπει να σταλεί στο διάστημα με πύραυλο, είναι κατασκευασμένο ώστε να επιστρέφει μόνο του στη Γη.

Το X-37B προσγειώθηκε έτσι το Μάρτιο στην Καλιφόρνια, αφού είχε παραμείνει σε τροχιά περισσότερο από ένα χρόνο.