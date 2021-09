ΗΠΑ: Έτοιμοι για εκτόξευση οι πρώτοι ερασιτέχνες αστροναύτες-τουρίστες της SpaceX

Ο πύραυλος Falcon 9 που μεταφέρει την κάψουλα Dragon θα εκτοξευτεί από την περίφημη ράμπα 39Α του Κέντρου Κένεντι της Nasa, τη Φλόριντα, από το ίδιο σημείο απ’ όπου αναχώρησε η αποστολή Apollo 11 για τη Σελήνη.

Οι τέσσερις Αμερικανοί «τουρίστες» θα ταξιδέψουν λίγο μακρύτερα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μπαίνοντας σε τροχιά στα 575 χιλιόμετρα. Καθημερινά θα κάνουν 15 περιστροφές γύρω από τη Γη και στο τέλος θα ξεκινήσουν την κάθοδο για να πέσουν στον ωκεανό, στα ανοιχτά της Φλοριντας, με τη βοήθεια τεράστιων αλεξιπτώτων.

Ο «διοικητής» της αποστολής, ο άνθρωπος που ναύλωσε τον Falcon 9 για αυτό το ταξίδι, είναι ο πολυεκατομμυριούχος Τζάρεντ Άιζακμαν, 38 ετών, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Shift4 Payments. Το ποσό που κατέβαλε στη SpaceX δεν αποκαλύφθηκε.

Ο Άιζακμαν πρόσφερε τις τρεις άλλες θέσεις σε άγνωστους ερασιτέχνες: η Χέιλι Άρσενο, 29 ετών, επέζησε από παιδιατρικό καρκίνο και σήμερα είναι βοηθός νοσηλεύτρια. Θα γίνει η νεότερη Αμερικανίδα και ο πρώτος άνθρωπος με τεχνητό άκρο που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Ο Κρις Σεμπρόσκι, 42 ετών, βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, εργάζεται σήμερα στον τομέα της αεροναυπηγικής. Η Σάιαν Πρόκτορ, καθηγήτρια επιστημών της Γης, 51 ετών, θα είναι η τέταρτη Αφροαμερικανίδα που θα πάει στο διάστημα.

Watch live as the @Inspiration4x crew talks about their upcoming three-day spaceflight https://t.co/14dXTUdxak