ΗΠΑ-SpaceX: Προετοιμάζεται η πρώτη διαστημική αποστολή με πλήρωμα αποκλειστικά πολίτες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο Τζάρεντ Αϊζάκμαν ο Αμερικανός ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ηλεκτρονικού εμπορίου Shift4 Payments θα ηγηθεί μιας ομάδας τριών ανθρώπων που θα εκτοξευτούν για πρώτη φορά στο διάστημα, σε ένα τριήμερο ταξίδι από το σημείο εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της πολιτείας Φλόριντα, σε ένα προκαθορισμένο σημείο προσυδάτωσης στον Ατλαντικό ωκεανό.

SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0

Το πλήρωμα της διαστημικής κάψουλας έχει την κωδική ονομασία «Αντοχή» και έχει προγραμματιστεί να εκτοξευτεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA με έναν επαναχρησιμοποιημένο πύραυλο Falcon 9.

Το χρονικό παράθυρο της εκτόξευσης είναι διάρκειας πέντε ωρών, ενώ ανοίγει στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής), την Τετάρτη.

Οι χθεσινή πρόγνωση του καιρού προέβλεπε μία πιθανότητα 70% για καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εκτόξευση, σύμφωνα με τους αρμόδιους, για μία διαστημική πτήση, η οποία στο σύνολό της θα διευθύνεται από το έδαφος.

Elon Musk's SpaceX is just days away from sending its first all-civilian crew on a three-day mission around the Earth multiple times. https://t.co/jG2Xd3S4lR