ΗΠΑ: Το Starship της SpaceX προσεδαφίστηκε επιτυχώς μετά από δοκιμαστική πτήση του οχήματος εκτόξευσης επόμενης γενιάς - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Το διαστημόπλοιο SN15 εκτοξεύτηκε από το πεδίο εκτοξεύσεων του SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, φτάνοντας στο μέγιστο προγραμματισμένο ύψος πτήσης των 10 χιλιομέτρων, ενώ στη συνέχεια, αιωρήθηκε στιγμιαία, πριν λάβει πορεία καθόδου, υπό στοιχεία αεροδυναμικού ελέγχου για την τελική προσεδάφισή του στη γη.

SpaceX successfully landed its Mars rocket prototype on a landing pad after a quick test flight. It was the fifth attempt, after the others ended with explosions. https://t.co/JC1r0rIRhLpic.twitter.com/YM64NEzWAE