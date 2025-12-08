Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο που δημοσίευσε η κινεζική εταιρεία ρομποτικής EngineAI δείχνει το ανθρωποειδές ρομπότ T800 να ρίχνει κάτω με μια κλωτσιά τον διευθύνοντα σύμβουλο, Zhao Tongyang.

Η εταιρεία αναφέρει ότι ο σκοπός της προσομοιωμένης μάχης ήταν να αντικρούσει ισχυρισμούς ότι το τελευταίο της μοντέλο δημιουργήθηκε με χρήση CGI.

Η εταιρεία παρουσίασε πριν λίγες μέρες το τελευταίο, πλήρους μεγέθους και γενικής χρήσης ανθρωποειδές ρομπότ της, το T800. Σε ένα βίντεο επίδειξης, το T800 παρουσίασε εντυπωσιακές ικανότητες, από κινήσεις μάχης έως λειτουργίες συντροφικότητας και βιομηχανικές εργασίες.

Σε αυτό φαίνεται το ρομπότ να προθερμαίνεται όπως ένας πυγμάχος, κάνοντας εντυπωσιακές κινήσεις. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει άλλες του εφαρμογές, όπως το πώς λειτουργεί ως ρομπότ-σύντροφος και πώς εκτελεί εργασίες σε εργοστασιακό περιβάλλον.

Με ύψος 1,73 μέτρα και βάρος 75 κιλά, το T800 προσφέρει έως και πέντε ώρες αυτονομίας. Διατηρεί τη φιλική παρουσία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ ενώ επιτυγχάνει αναλογίες βελτιστοποιημένες για βιομηχανική συνεργασία, σενάρια υπηρεσιών και άλλες πολυλειτουργικές εργασίες, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση που στάλθηκε στη Global Times.

Η EngineAI δήλωσε ότι η συνολική φυσική απόδοση του ρομπότ υπερβαίνει εκείνη του 90% των ενήλικων ανδρών, προσθέτοντας ότι το λειτουργικό του κόστος είναι περίπου το ένα τρίτο του κόστους της ανθρώπινης εργασίας. Η τιμή του ανέρχεται σε 21.780 ευρώ.

Η πρόοδος της Κίνας στην παραγωγή ρομπότ

Το δημοσίευμα της Global Times, επισημαίνει ότι η ταχεία πρόοδος της Κίνας στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ, από τα επιτεύγματα στον ρεαλιστικό τρόπο κίνησης έως τις αυξανόμενες δυνατότητες μαζικής παραγωγής, έχει προσελκύσει έντονη παγκόσμια προσοχή τους τελευταίους μήνες.

Το άρθρο κάνει αναφορά και στην κινεζική εταιρεία ρομποτικής UBTECH η οποία δημοσίευσε πρόσφατα βίντεο από τη μαζική παραγωγή και παράδοση ανθρωποειδών ρομπότ πλήρους μεγέθους για βιομηχανική χρήση.

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες εμφανίστηκαν εντυπωσιασμένοι από την ακρίβεια των κινήσεων, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για την ολοένα αυξανόμενη παρουσία ανθρωποειδών ρομπότ στους χώρους εργασίας. Δεν έλειψαν και όσοι θεώρησαν το βίντεο προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης ή «βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας».

Η UBTECH απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέγοντας στη Global Times ότι μεγάλο μέρος του σκεπτικισμού για την πρόοδο της Κίνας στη ρομποτική πηγάζει από παρεξήγηση της κινεζικής παραγωγικής ισχύος και του εξαιρετικά συντονισμένου οικοσυστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας. Η εταιρεία δημοσίευσε επίσης μια εκδοχή του βίντεο «μίας λήψης, σε πραγματικό χρόνο, με πρωτότυπο ήχο» για να αποδείξει την αυθεντικότητα της σκηνής.

Δείτε το βίντεο:

