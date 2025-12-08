Quantcast
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω – ΒΙΝΤΕΟ

16:15, 08/12/2025
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που δημοσίευσε η κινεζική εταιρεία ρομποτικής EngineAI δείχνει το ανθρωποειδές ρομπότ T800 να ρίχνει κάτω με μια κλωτσιά τον διευθύνοντα σύμβουλο, Zhao Tongyang.

Η εταιρεία αναφέρει ότι ο σκοπός της προσομοιωμένης μάχης ήταν να αντικρούσει ισχυρισμούς ότι το τελευταίο της μοντέλο δημιουργήθηκε με χρήση CGI.

Η εταιρεία παρουσίασε πριν λίγες μέρες το τελευταίο, πλήρους μεγέθους και γενικής χρήσης ανθρωποειδές ρομπότ της, το T800. Σε ένα βίντεο επίδειξης, το T800 παρουσίασε εντυπωσιακές ικανότητες, από κινήσεις μάχης έως λειτουργίες συντροφικότητας και βιομηχανικές εργασίες.

Σε αυτό φαίνεται το ρομπότ να προθερμαίνεται όπως ένας πυγμάχος, κάνοντας εντυπωσιακές κινήσεις. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει άλλες του εφαρμογές, όπως το πώς λειτουργεί ως ρομπότ-σύντροφος και πώς εκτελεί εργασίες σε εργοστασιακό περιβάλλον.

Με ύψος 1,73 μέτρα και βάρος 75 κιλά, το T800 προσφέρει έως και πέντε ώρες αυτονομίας. Διατηρεί τη φιλική παρουσία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ ενώ επιτυγχάνει αναλογίες βελτιστοποιημένες για βιομηχανική συνεργασία, σενάρια υπηρεσιών και άλλες πολυλειτουργικές εργασίες, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση που στάλθηκε στη Global Times.

Η EngineAI δήλωσε ότι η συνολική φυσική απόδοση του ρομπότ υπερβαίνει εκείνη του 90% των ενήλικων ανδρών, προσθέτοντας ότι το λειτουργικό του κόστος είναι περίπου το ένα τρίτο του κόστους της ανθρώπινης εργασίας. Η τιμή του ανέρχεται σε 21.780  ευρώ.

Η πρόοδος της Κίνας στην παραγωγή ρομπότ
Το δημοσίευμα της Global Times, επισημαίνει ότι η ταχεία πρόοδος της Κίνας στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ, από τα επιτεύγματα στον ρεαλιστικό τρόπο κίνησης έως τις αυξανόμενες δυνατότητες μαζικής παραγωγής, έχει προσελκύσει έντονη παγκόσμια προσοχή τους τελευταίους μήνες.

Το άρθρο κάνει αναφορά και στην κινεζική εταιρεία ρομποτικής UBTECH η οποία δημοσίευσε πρόσφατα βίντεο από τη μαζική παραγωγή και παράδοση ανθρωποειδών ρομπότ πλήρους μεγέθους για βιομηχανική χρήση.

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες εμφανίστηκαν εντυπωσιασμένοι από την ακρίβεια των κινήσεων, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για την ολοένα αυξανόμενη παρουσία ανθρωποειδών ρομπότ στους χώρους εργασίας. Δεν έλειψαν και όσοι θεώρησαν το βίντεο προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης ή «βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας».

Η UBTECH απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέγοντας στη Global Times ότι μεγάλο μέρος του σκεπτικισμού για την πρόοδο της Κίνας στη ρομποτική πηγάζει από παρεξήγηση της κινεζικής παραγωγικής ισχύος και του εξαιρετικά συντονισμένου οικοσυστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας. Η εταιρεία δημοσίευσε επίσης μια εκδοχή του βίντεο «μίας λήψης, σε πραγματικό χρόνο, με πρωτότυπο ήχο» για να αποδείξει την αυθεντικότητα της σκηνής.

Δείτε το βίντεο:

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EngineAI (@engineairobot)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved