«Κολλάει» το Meta: Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

Προβλήματα αντιμετωπίζουν για ακόμη μια φορά οι χρήστες των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης του Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp)

Σύμφωνα με τους χρήστες αργεί η ανανέωση στο Instagram και καθυστερουν να φορτώσουν οι αναρτήσεις το Facebook, ενώ το Messenger εμφανίζει σε πολλούς χρήστες συνδεσιμότητας στο internet. Σε κάποιους εμφανίζεται και το μήνυμα «Το Facebook αντιμετωπίζει προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν θέματα κατά την διαδικασία ανάρτησης».

Τα προβλήματα φαίνεται να τα αντιμετωπίζουν πολλοί χρήστες και από άλλες χώρες, ενώ σύμφωνα με το Downdetector έχει εμφανιστεί περίπου από τις 19:00 ώρα Ελλάδος.

User reports indicate Facebook is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) November 19, 2021

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown — Downdetector (@downdetector) November 19, 2021