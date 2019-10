Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση Dell Technologies Forum στην Αθήνα

Η εκδήλωση εστίασε φέτος στους κυριότερους τομείς στους οποίους οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα μετασχηματίσουν τις ζωές μας μέχρι το 2030

Διεθνείς και τοπικοί συνεργάτες της εταιρείας συμμετείχαν παρουσιάζοντας λύσεις που βασίζονται σε τεχνολογίες των εταιρειών της Dell Technologies σε περισσότερα από 2000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου

Περισσότεροι από 900 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το πλήρες χαρτοφυλάκιο των λύσεων από τα συστήματα client, έως τα συστήματα υποδομών ΙΤ και τις λύσεις για περιβάλλοντα cloud και να συνομιλήσουν με τους ειδικούς της DellTechnologies από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2019 - Η Dell Technologies πραγματοποίησε χθες, Τρίτη 22 Οκτωβρίου, την ετήσια εκδήλωση Dell Technologies Forum, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πάνω από 900 συμμετέχοντες, στελέχη της Dell Technologies από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργάτες, εταιρικοί πελάτες και εκπρόσωποι του Tύπου παρακολούθησαν ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικά με τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που αλλάζουν την καθημερινότητά μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, έτσι όπως αυτές εφαρμόζονται σε πρωτοποριακά προϊόντα, ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται από τις 7 μεγάλες εταιρείες που συναποτελούν την Dell Technologies.

Η φετινή εκδήλωση με το κεντρικό μήνυμα “REAL Transformation”, εστίασε στο μεγάλο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εξελισσόμενη αυτή διαδικασία βλέπει προς τις μελλοντικές εξελίξεις, με ορόσημο το 2030, στη διάρκεια μιας δεκαετίας όπου θα γίνουμε μάρτυρες κοσμογονικών εξελίξεων, βάσει των σημερινών τάσεων και των νέων ανατρεπτικών καινοτομιών που κομίζουν καινοφανείς τεχνολογίες.

Αυτές οι τεχνολογίες και η επίδρασή τους στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε συμπυκνώνεται στη νέα έρευνα της Future of Connected Living (Το μέλλον της συνδεδεμένης διαβίωσης) – όπου εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα μετασχηματίσουν την καθημερινότητά μας μέχρι το 2030. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Institute for the Future (IFTF) και την Vanson Bourne, απεύθυνε ερωτήσεις προς 4.600 ηγέτες επιχειρήσεων σε πάνω από 40 χώρες. Τα ευρήματα δείχνουν ένα μέλλον γεμάτο από ευκαιρίες, καθώς οι προηγμένες τεχνολογίες έχουν το δυναμικό να προωθήσουν την πρόοδο των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο.

Την έρευνα παρουσίασε στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Aleksandar Preradovic, Country Manager της Dell Technologies για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους Τύπου, δηλώνοντας σχετικά: «Η έρευνα “FutureofConnectedLiving”, τα πορίσματα της οποίας παρουσιάζουμε στη φετινή εκδήλωση DellTechnologiesForum στην Αθήνα, αναδεικνύει με ανάγλυφο τρόπο τις καινοτομίες και τις ανατροπές που εισάγουν οι καινοφανείς τεχνολογίες αιχμής σε όλες τις εκφάνσεις του καθημερινού μας βίου. Τόσο στη σφαίρα της παραγωγής, όσο και της κατανάλωσης, οι νέες αυτές τεχνολογίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ταχείας προσαρμογής και αξιοποίησης των νέων αυτών εργαλείων, όπως αυτά υλοποιούνται από την DellTechnologies με τη μορφή πρωτοποριακών προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται από κοινού με τους διεθνείς στρατηγικούς μας εταίρους, αλλά και τους τοπικούς μας συνεργάτες. Η DellTechnologies δεσμεύεται να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των επαγγελματιών αλλά και των καταναλωτών, ώστε να τους προσφέρει πάντοτε τις καλύτερες εμπειρίες και τα πιο παραγωγικά εργαλεία, αλλά και σταθερά υψηλό επίπεδο υποστήριξης».

Συνοπτικά, τα κυριότερα πορίσματα της έρευνας “Future of Connected Living” συμπυκνώνονται στα εξής σημεία:

Θα έχουμε μια πιο συναρπαστική και ουσιαστική συνεργασία με τις μηχανές, οφειλόμενη στις αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η δικτύωση 5G, η Tεχνητή Nοημοσύνη (Artificial Intelligence - Α.Ι., η Εκτεταμένη Πραγματικότητα (Extended Reality - XR) and και το Internet των πραγμάτων (Internet of Things – IoT)

Οι ζωές μας θα μετασχηματιστούν ριζικά χάρη σε τεχνολογικές αλλαγές όπως οι νοήμονες πόλεις, μια νέα εποχή προηγμένης φορητότητας και τα ρομπότ που θα γίνουν ευρέως διαθέσιμα

4.600 ηγέτες επιχειρήσεων εξέφρασαν τη γνώμη τους για την έρευνα πάνω στον τρόπο ζωής: το 76% αναμένει ότι θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο που περνά το χρόνο του μέσω της αυτοματοποίησης. Ένα 56% καλωσορίζει την καθημερινή διείσδυση σε εικονικές και επαυξημένες πραγματικότητες

Οργανισμοί και κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν άμεσα για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να προετοιμαστούν για το ψηφιακό μέλλον

Η αναδυόμενη τεχνολογία προκαλεί μεγάλες μεταβολές

Το IFTF και ένα forum παγκόσμιων εμπειρογνωμόνων προβλέπουν ότι τεχνολογίες όπως edge computing (υπολογιστικές δυνατότητες στα άκρα των δικτύων), 5G, AI, Extended Reality (XR) και IoT θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν πέντε σημαντικές μεταβολές μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτές οι μεταβολές θα έχουν τη δυναμική να αλλάξουν τις ζωές μας σε όλον τον κόσμο.

Το IFTF προβλέπει τις εξής μεταβολές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέχρι το 2030:

Δικτυωμένη Πραγματικότητα: Την επόμενη δεκαετία, το κυβερνοδιάστημα -cyberspace θα καλύψει την υπάρχουσα πραγματικότητά μας, καθώς το ψηφιακό μας οικοσύστημα επεκτείνεται πέρα από τις τηλεοράσεις, τα smartphones και τις άλλες οθόνες μας.

Συνδεδεμένη Φορητότητα και Δικτυωμένη Ύλη: Τα οχήματα του αύριο θα είναι, επί της ουσίας, φορητοί υπολογιστές. Θα τα εμπιστευόμαστε για να μας πηγαίνουν εκεί που πρέπει, στο φυσικό κόσμο, καθώς αλληλεπιδρούμε στα εικονικά περιβάλλοντα που θα είναι διαθέσιμα σε εμάς, οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε.

Από τις Ψηφιακές Πόλεις στις Νοήμονες Πόλεις: Οι πόλεις στην κυριολεξία θα είναι ζωντανές μέσω της δικής τους δικτυωμένης υποδομής βασιζόμενης σε έξυπνα αντικείμενα, συστήματα αυτοαναφοράς και ανάλυση δεδομένων βασισμένη σε Α.Ι.

Παράγοντες και Αλγόριθμοι: Καθένας μας θα υποστηρίζεται από ιδιαίτερα εξατομικευμένα «λειτουργικά συστήματα διαβίωσης» που είναι σε θέση να προβλέπουν τις ανάγκες μας και να υποστηρίζουν προληπτικά τις καθημερινές μας δραστηριότητες, εξοικονομώντας μας χρόνο.

Ρομπότ με κοινωνική ζωή: Τα ρομπότ θα γίνουν οι εταίροι μας στη ζωή – ενισχύοντας τις δεξιότητές μας και επεκτείνοντας τις δυνατότητές μας. Τα ρομπότ θα μοιράζονται νεοαποκτηθείσες γνώσεις στο κοινωνικό τους ρομποτικό δίκτυο για να δημιουργήσουν καινοτομίες από το κοινό και να επιταχύνουν την πρόοδο, σε πραγματικό χρόνο.

Προβλέποντας τις αλλαγές

Πολλές επιχειρήσεις ήδη προετοιμάζονται για αυτές τις μεταβολές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώθηκαν τα εξής:

Ποσοστό 76% των συμμετεχόντων αναμένει ότι θα αναδιαρθρώσει τον τρόπο που περνά το χρόνο του μέσω της αυτοματοποίησης περισσότερων εργασιών.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην έρευνα δήλωσαν ότι αναμένουν την Δικτυωμένη Πραγματικότητα να καταστεί κοινός τόπος

Ένα ποσοστό 56% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θα καλωσόριζε την καθημερινή διείσδυση σε εικονικές και επαυξημένες πραγματικότητες

Ένα ποσοστό 56% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θα καλωσόριζε τον εφοδιασμό των ανθρώπων με τεχνολογικές προσαρμογές που θα ελέγχουν τους υπολογιστές με το μυαλό (διασυνδέσεις εγκεφάλου - υπολογιστή)

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις

Αυτές οι καίριες μεταβολές λόγω της τεχνολογίας μπορεί να προβληματίσουν άτομα και οργανισμούς που δυσκολεύονται με τις αλλαγές, σύμφωνα με την έρευνα. Οι οργανισμοί που επιθυμούν να τιθασεύσουν την ισχύ των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών, θα χρειαστεί να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική συλλογή, επεξεργασία και ανάπτυξη δεδομένων για να συμβαδίσουν με το ρυθμό της ταχείας καινοτομίας.

Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία των αλγορίθμων, οι οποίοι θα αποφασίζουν για τα πάντα, από τον τρόπο που οι εταιρείες κάνουν προσλήψεις, μέχρι ποιος δικαιούται να πάρει δάνειο, όπως επίσης και οι ανησυχίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται, για να μοιράζονται και να αναπτύσσουν τα δεδομένα τους, αν οι πόλεις πρόκειται να εξελιχθούν από ψηφιακές σε νοήμονες.

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων ήδη αναμένουν ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις:

Το 74% των ερωτηθέντων ηγετών επιχειρήσεων θεωρούν το απόρρητο των δεδομένων ως κορυφαία πρόκληση στο επίπεδο της κοινωνίας, η οποία πρέπει να επιλυθεί.

Ένα 44% καλεί για ρύθμιση της A.I. και διαφάνεια γύρω από τον τρόπο χρήσης της.

Για την εκτέλεση της έρευνας, το IFTF βασίστηκε πάνω στην μακρόχρονη έρευνά του, που διήρκεσε δεκαετίες, πάνω στο μέλλον τις εργασίας και της τεχνολογίας, την πρόσφατη έρευνα της Dell Technologies και ειδικούς από όλον τον κόσμο. Η έρευνα Future of Connected Living αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος μιας τρίπτυχης έρευνας που περιλαμβάνει επίσης την έρευνα για το μέλλον της οικονομίας - The Future of the Economy και το μέλλον της εργασίας - The Future of Work, οι οποίες κυκλοφόρησαν νωρίτερα μέσα στο 2019.

Σχετικά με αυτή την έρευνα

Η Dell Technologies συνεργάστηκε με τον ανεξάρτητο όμιλο μελέτης του μέλλοντος, Institute for the Future (IFTF), για να διερευνήσει τους τρόπους που οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα αναδιαμορφώσουν τις ζωές μας μέσα στην ερχόμενη δεκαετία. Η έρευνα βασίζεται πάνω στην πρότερη συνεργασία του 2017, στην οποία το IFTF συμπύκνωσε τεκμηριωμένες απόψεις από 20 εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο και προέβλεψε την «επόμενη εποχή των συνεργιών ανθρώπου-μηχανής» - ‘next era of human-machine partnerships.’ Ένα χρόνο μετά, το IFTF προβλέπει τους τρόπους, με τους οποίους μια νέα δυναμική μεταξύ ανθρώπου και μηχανής θα μετασχηματίσει τις ζωές μας το 2030.

Για την επιτέλεση αυτού του έργου, το IFTF βασίστηκε στην πολύχρονη, διάρκειας δεκαετιών, μελέτη του μέλλοντος της τεχνολογίας και της επίπτωσής της στην ανθρωπότητα, παράλληλα με εις βάθος συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φορείς από όλον τον κόσμο.

Σχετικάμετο Institute for the Future

Το Institute for the Future (IFTF) είναι ο κορυφαίος, παγκοσμίως, οργανισμός μελέτης του μέλλοντος. Για πάνω από 50 χρόνια, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και οργανισμοί με κοινωνική επίδραση εξαρτώνται από τις παγκόσμιες προβλέψεις του IFTF, τις προσαρμοσμένες έρευνες, και την κατάρτιση πάνω σε διορατική σκέψη, για να αντιμετωπίσουν σύνθετες αλλαγές και να αναπτύξουν πρακτικές στρατηγικές. Οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία του IFTF αποφέρουν συνεπείς απόψεις για δυνατότητες μετασχηματισμού σε όλους τους κλάδους που συνολικά υποστηρίζουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το Institute for the Future είναι ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός, κατά τον κανονισμό 501(c)(3), με έδρα το Palo Alto της Καλιφόρνιας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.iftf.org.

Σχετικά με την DellTechnologies

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) είναι μια μοναδική οικογένεια επιχειρήσεων, η οποία βοηθά τους οργανισμούς και τα άτομα, να οικοδομούν το ψηφιακό τους μέλλον και να μετασχηματίζουν τον τρόπο που εργάζονται και ζουν. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες το πλέον εκτεταμένο και καινοτομικό χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας και υπηρεσιών, από τα άκρα των δικτύων (edge) μέχρι τον πυρήνα (core) των τεχνολογικών υποδομών και τα περιβάλλοντα cloud.