NASA: Μετέδωσε βίντεο από απόσταση 30 εκατομμυρίων χιλιομέτρων

Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί στο μέλλον να αντικαταστήσει τα συμβατικά συστήματα ραδιοεπικοινωνίας με συστήματα λέιζερ που προσφέρουν 10 με 100 φορές μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Το βίντεο μεταδόθηκε στη Γη από έναν πομποδέκτη λέιζερ πτήσης στο πλαίσιο του πειράματος Deep Space Optical Communications (DSOC) και δείχνει μια χαριτωμένη πορτοκαλί γάτα που ακούει στο όνομα Taters να κυνηγάει μια κόκκινη κουκκίδα ενός δείκτη λέιζερ.

Στο βίντεο βλέπουμε την τροχιακή πορεία του Psyche, τον θόλο του τηλεσκοπίου Palomar και τις τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το λέιζερ και τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Εμφανίζονται επίσης ο καρδιακός ρυθμός, το χρώμα και τη ράτσα της γάτας. Όπως αναφέρει η NASA, το βίντεο είναι εμπνευσμένο από μια τηλεοπτική δοκιμαστική εκπομπή του 1928 στην οποία εμφανιζόταν ο δημοφιλής χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων Felix the Cat.

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.

This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars.