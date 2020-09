Νέα emojis αντικατοπτρίζουν το χάος και τη σύγχυση του 2020: Η καρδιά με επίδεσμο, η γυναίκα με γενειάδα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιπλέον, μια καρδιά με επίδεσμο (σε διαδικασία αποθεραπείας), μια καρδιά που έχει πάρει φωτιά, ένα πρόσωπο και μια γυναίκα με γενειάδα, συμπληρώνουν το updade για τη version 13.1.

Παράλληλα, η Emojipedia δημοσιοποίησε τις πλέον πρόσφατες της εικόνες για αυτό το σετ για να δείξει πώς θεωρούν ότι θα – ή, πρέπει να – φαίνονται αυτά τα emojis.

?? 217 new emojis have been approved for release in 2021. These include a face in clouds, heart on fire and mending heart https://t.co/XPd9meysuOpic.twitter.com/BNaSjUCRPp