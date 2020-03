Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιστήμονες από το τα πανεπιστήμια (Electronic Science and Technology of China) και (University of Maryland in the United States) δήλωσαν ότι το CRISPR-Cas12b είναι αποτελεσματικό για την ενεργοποίηση γονιδίων, αλλά και για την καταστολή τους.