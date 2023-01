Ο Ελον Μασκ προκάλεσε φρενίτιδα στο Twitter - Τι σημαίνει το «Ω» που έγραψε

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η ανάρτησή του Μασκ συμβόλιζε την τελευταία θέση σε μια ομάδα αντικειμένων, άλλοι έγραψαν ότι αποτελούσε μια προσπάθεια του Νοτιοαφρικανού δισεκατομμυριούχου να δείξει ότι «είμαι το Άλφα και το Ωμεγα, η αρχή και το τέλος», άλλοι έκαναν πλάκα υποστηρίζοντας ότι αναφέρεται στην ομώνυμη εταιρεία ρολογιών, άλλοι εκτίμησαν ότι συμβολίζει το τέλος του Twitter ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο να μεταφράσουν την ανάρτηση ως το «τέλος του κορωνοϊού».

Υπήρξαν, ωστόσο, και αρκετοί που «διάβασαν» σωστά την ανάρτηση.

For all the uncool people who don’t know what Ω means - This is the last letter of the modern Greek alphabet. The upper case letter omega (Ω) is used as the mathematical notation or symbol for the last place in a set or group of items.

"It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely."

For the cool electrician it means Resistance!

If you're trying to crack this ... start here:

"Omega is the 24th & final letter in the Greek alphabet. In the Greek numeric system it has a value of 800. The word literally means "great O", as opposed to omicron, which means "little O"

So it's all over

OR

We're going Mega pic.twitter.com/f8NkX4nCDF