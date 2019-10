Ο Τζεφ Μπέζος δημιουργεί διαστημική «ντριμ τιμ» των ΗΠΑ που θα κατασκευάσει την επόμενη σεληνάκατο

Ο Λευκός Οίκος έχει θέσει το φιλόδοξο στόχο μιας νέας επανδρωμένης αποστολής στο νότιο πόλο της Σελήνης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, πολύ νωρίτερα από τα αρχικά σχέδια της NASA για το 2028. Το νέο διαστημικό πρόγραμμα «'Αρτεμις» έρχεται να διαδεχθεί το ιστορικό πρόγραμμα «Απόλλων».

Ο Μπέζος, ο οποίος έκανε τη σχετική ανακοίνωση σε διεθνές αστροναυτικό συνέδριο στην Ουάσιγκτον, αποκάλεσε τη σύμπραξη των τεσσάρων εταιρειών «μια εθνική ομάδα για μια εθνική προτεραιότητα». Επικεφαλής των τεσσάρων εταιρειών θα είναι η Blue Origin, ανταγωνίστρια της Space X του Ίλον Μασκ. Η Grumman Aircraft είχε συντονίσει την κατασκευή της ιστορικής ακάτου «Απόλλων» και αργότερα συγχωνεύθηκε με τη Northrop Corp, σχηματίζοντας τη Northrop Grumman.

