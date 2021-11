Πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή συζήτηση με τίτλο «Hacking the Future: Inclusive leadership in a transforming world»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή συζήτηση με τίτλο «Hacking the Future: Ιnclusive leadership in a transforming world», που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη συνεργασία της επιτροπής Women In Business (WIB) την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021.