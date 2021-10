Προβλήματα παρουσιάζονται ξανά σε Instagram, Facebook, WhatsApp και Messenger

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, έδειξε ότι υπήρχαν περισσότερα από 36.000 περιστατικά ανθρώπων που ανέφεραν προβλήματα με το Instagram σήμερα. Υπήρχαν επίσης περισσότερα από 800 αναφορές για προβλήματα με το Messenger, την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων του Facebook.

Ο Downdetector παρακολουθεί μόνο τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας αναφορές κατάστασης από σειρές πηγών, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων που υποβάλλονται από χρήστες στην πλατφόρμα του. Η διακοπή μπορεί να έχει επηρεάσει μεγαλύτερο αριθμό χρηστών.

Οι χρηστές σε πολλά μέρη του κόσμου αναφέρουν πως δεν ανανεώνεται η ροή, αλλά ούτε μπορούν να δουν stories και αναρτήσεις ακολούθων τους στο Instagram, ενώ για Facebook, WhatsApp και Messenger, αναφέρουν πως δεν μπορούν να συνδεθούν αλλά και να στείλουν μηνύματα και φωτογραφίες.

ok Instagram is down again well I think.. #instagramisdown#instagram