Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube - Real.gr

Προβλήματα παρατηρούνται για την Google σε πολλές χώρες.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα, στην Ανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία , τη Ρουμανία, Κροατία, Γεωργία, Σερβία και άλλες χώρες να έχουν θέματα.

Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός της πλατφόρμας αναζήτησης, αντίστοιχα θέματα έχουν το YouTube και το Gmail με εκατομμύρια ανθρώπους να επηρεάζονται.