Quantcast
Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube - Real.gr
real player

Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube

10:40, 04/09/2025
Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube

Προβλήματα παρατηρούνται για την Google σε πολλές χώρες.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα, στην Ανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία , τη Ρουμανία, Κροατία, Γεωργία, Σερβία και άλλες χώρες να έχουν θέματα.

Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός της πλατφόρμας αναζήτησης, αντίστοιχα θέματα έχουν το YouTube και το Gmail με εκατομμύρια ανθρώπους να επηρεάζονται.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Σήμερα η νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σήμερα η νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας

11:30 04/09
Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

07:26 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

09:39 04/09
Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

09:51 04/09
Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

08:10 04/09
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

08:01 04/09
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

09:45 04/09

Ροή Ειδήσεων

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης: «Απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν» - ΒΙΝΤΕΟ

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης: «Απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν» - ΒΙΝΤΕΟ

11:52 04/09
Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ

Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ

11:45 04/09
Φάμελλος σε ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά – Υπάρχει ξεκάθαρη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ελληνική κοινωνία

Φάμελλος σε ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά – Υπάρχει ξεκάθαρη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ελληνική κοινωνία

11:44 04/09
Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ: Διάλογος για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ: Διάλογος για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες

11:39 04/09
Σήμερα η νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σήμερα η νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας

11:30 04/09
Ο Σάντσεθ επέστρεψε στη Μαδρίτη λόγω βλάβης στο αεροσκάφος του – Θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο Σάντσεθ επέστρεψε στη Μαδρίτη λόγω βλάβης στο αεροσκάφος του – Θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης

11:26 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Ποια είναι η σωστή χωρίστρα για την υγεία των μαλλιών σας; – Πώς θα την αλλάξετε με επιτυχία

Ποια είναι η σωστή χωρίστρα για την υγεία των μαλλιών σας; – Πώς θα την αλλάξετε με επιτυχία

11:15 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved