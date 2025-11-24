Ρομπότ μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες - Περπάτησε αδιάκοπα επί 3 ημέρες - Real.gr

Ένα κινεζικό ρομπότ μπήκε στο βιβλίο Γκίνες των ρεκόρ επειδή περπάτησε 100 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες, τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύει ποτέ πεζή μια ανθρωπόμορφη μηχανή.

Με ύψος 1,69 μέτρο και στηριζόμενο στα δύο πόδια του, το AgiBot A2 έφυγε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου από την πόλη Σουτζόου, στην ανατολική Κίνα, και διέσχισε αυτοκινητοδρόμους και οδούς για να φθάσει στις 13 Νοεμβρίου στην ιστορική συνοικία Μπαντ (Bund) της Σανγκάης, ανακοινώθηκε από την εταιρεία που εκδίδει το βιβλίο Γκίνες των ρεκόρ.

Η επιχείρηση AgiBot της Σανγκάης, η οποία κατασκεύασε αυτό το δίποδο ρομπότ, διαβεβαίωσε ότι η μηχανή «διένυσε ποικίλες επιφάνειες … σεβόμενη πάντα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας» στη διάρκεια του αδιάκοπου περίπλου της των 106.286 μέτρων, ο οποίος πιστοποιήθηκε την Πέμπτη ως το πρώτο κατόρθωμα του τύπου αυτού.

Διαφημιστικά βίντεο δείχνουν το μαύρο και ασημί A2 να περπατάει σιγά, αλλά με ασφάλεια κατά μήκος δρόμων για να φθάσει στη Σανγκάη.

Αυτό το ρομπότ A2 επινοήθηκε για καθήκοντα όπως η εξυπηρέτηση πελάτων, ενώ είναι εξοπλισμένο με λειτουργία «συζήτησης» και μπορεί να διαβάζει τα χείλια.

Οι παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν κολοσσιαία ποσά στη λεγόμενη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία περιλαμβάνει τους νόμους της φυσικής και μπορεί να εξελίσσεται στον κόσμο των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τράπεζας Morgan Stanley, μέχρι το 2050 ο κόσμος μπορεί να έχει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ.

Η κινεζική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις εθνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τέτοια ρομπότ, με την ελπίδα να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης αυτής της βιομηχανίας.

Το Πεκίνο υποδέχθηκε τον Αύγουστο τους πρώτους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, όπου περισσότεροι από 500 «αθλητές» συναγωνίσθηκαν σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως το μπάσκετ, ο χορός ή ακόμα το συγύρισμα δωματίων ξενοδοχείου.