Sam Altman: Χρήστες που είναι ευγενικοί στο ChatGPT κοστίζουν στην OpenAI «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» - Real.gr

Μπορεί ένα απλό «παρακαλώ» ή «ευχαριστώ» στο ChatGPT να κοστίζει στην OpenAI εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο; Αυτό μας λέει ο Sam Altman, CEO της εταιρείας που κυκλοφόρησε το δημοφιλές textbot.

Η συζήτηση ξεκίνησε από μια φαινομενικά αθώα ερώτηση στο X (πρώην Twitter): «Πόσο έχει κοστίσει στην OpenAI το να λένε οι χρήστες “παρακαλώ” και “ευχαριστώ” στις συνομιλίες τους με το ChatGPT»;

Η απάντηση του Altman; «Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια καλά ξοδεμένα – ποτέ δεν ξέρεις.»

I wonder how much money OpenAI has lost in electricity costs from people saying “please” and “thank you” to their models.

