Σημαντική εκδήλωση για την εξέλιξη Σύγχρονων Εφαρμοσμένων Επιστημών στο εγγύς μέλλον από το New York College

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 η Εκδήλωση με θέμα «Το Μέλλον Σήμερα: Smart Cities/ Fintech/ Ιδιωτικότητα & AI».

Η Εκδήλωση ήταν ακόμα μία επιτυχημένη διοργάνωση του Εκπαιδευτικού Ομίλου NewYorkCollege, την οποία παρακολούθησαν 250 άτομα που συνέρρευσαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και ζωντανά μέσω Live streaming περί τα 5.500 άτομα.

Keynote Speaker ήταν ο κ. Σπύρος Μάργαρης, Eπιχειρηματίας Venture Capitalist (The global No. 1 FinTech, Artificial Intelligence (AI) & Blockchain influencer by Onalytica, 05/2018).

Το παρόν ως Κεντρικοί Ομιλητές έδωσαν ο κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, η κ. Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής ΚΙΝΑΛ (μέσω Skype από Βρυξέλλες), ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Β’ Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας, o κ. Δημήτρης Δρανδάκης, CTO Mediastalker, η κ. Σταυρούλα Καμπουρίδου, επικεφαλής Innovation Hub της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ Στάθης Χαϊκάλης, Πρόεδρος της Communication Effect και ο κ. Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Μέλος ΔΣ του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τη συζήτηση συντόνισαν με εξαιρετική επιτυχία μέσα από τις εύστοχες ερωτήσεις, σχόλια και τοποθετήσεις τους, οι γνωστοί δημοσιογράφοι Δημήτρης Μαλλάς και Βάσω Αγγελέτου.

Το παρόν στην Εκδήλωση έδωσαν ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Παύλος Χρηστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Σπύρος Καρανικόλας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Γιώργος Κοντογιάννης, πρ. Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Γιώργος Κρεμλής, Ανώτερος Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, ο κ. Γιάννης Αποστολόπουλος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, η γνωστή σκηνοθέτης κ. Λένα Φιλίπποβα, ο γνωστός Δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης, Όμιλος Σκάϊ, και πολλές ακόμα εξέχουσες προσωπικότητες από τον Ακαδημαϊκό, Πολιτικό και Επιχειρηματικό χώρο.

Η Εκδήλωση έκλεισε με μία σειρά ερωτήσεων από το κοινό και την υπόσχεση από τους συνδιοργανωτές για την οργάνωση νέας Εκδήλωσης στο προσεχές μέλλον.