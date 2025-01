Space X: Εξερράγη στον αέρα ο πύραυλος Starship – «Η επιτυχία είναι αβέβαιη αλλά...» λέει ο Μασκ

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/aq91TloYzY

Η «ταχεία απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση» ή «RUD» είναι μια φράση που χρησιμοποιεί συνήθως η SpaceX για να αναφερθεί σε μια έκρηξη. Το Starship είχε ήδη ανέβει σε υψόμετρο 146 χιλιομέτρων (90 μίλια) και ταξίδευε με ταχύτητα 21.317 χιλιομέτρων την ώρα (13.200 μίλια την ώρα), σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τηλεμετρίας που μοιράστηκε η SpaceX.

Starship exploding captured on an airplane pic.twitter.com/Y5maQrfmPG

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι πτήσεις που αναχωρούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood καθυστερούν κατά μέσο όρο μία ώρα λόγω «ανωμαλίας στην εκτόξευση πυραύλων». Μια ξεχωριστή ειδοποίηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι οι πτήσεις καθυστέρησαν λόγω «συντριμμιών».

Ο ιδιοκτήτης της Space X, Έλον Μασκ, ανέφερε με χιούμορ για όσα έγιναν «η επιτυχία είναι αβέβαιη, αλλά η διασκέδαση είναι εξασφαλισμένη», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το βίντεο από τα συντρίμμια του πυραύλου.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ?

