SpaceX: Εξερράγη το διαστημόπλοιο Starship του Ίλον Μασκ - Συντρίμμια πάνω από την Καραϊβική - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Όπως και στην προηγούμενη δοκιμή τον Ιανουάριο, η εταιρεία SpaceX του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ έχασε και πάλι σήμερα το δεύτερο όροφο του γιγάντιου διαστημοπλοίου της, του Starship, όμως κατάφερε εντούτοις να ανακτήσει τον πρώτο όροφο με ένα θεαματικό ελιγμό.

«Χάσαμε την επαφή με το σκάφος», ανακοίνωσε ο Νταν Χιούοτ, ένας υπεύθυνος της SpaceX.

«Αυτό είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά, συνεπώς έχουμε αποκτήσει μια κάποια εμπειρία στο θέμα αυτό», πρόσθεσε με έναν υπαινιγμό ειρωνίας και διευκρίνισε ότι η επιχείρηση εργάζεται «σε στενή συνεργασία με τις αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας».

Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή αεροπορίας, η FAA, ανακοίνωσε πως, μετά την αποτυχία της δοκιμής, ανέστειλε μερικές απογειώσεις και «επιβράδυνε για λίγο τα αεροσκάφη» ώστε να αποφύγει ενδεχόμενη σύγκρουσή τους με τα συντρίμμια.

Έρευνα για νέο επεισόδιο

Η FAA έδωσε επίσης εντολή στη SpaceX να διεξαγάγει, όπως και τον Ιανουάριο, έρευνα γι’ αυτό το νέο επεισόδιο. Το βράδυ, η εταιρεία επιβεβαίωσε μέσω του X ότι στο διαστημόπλοιο σημειώθηκε έκρηξη κατά την άνοδό του.

«Πριν ολοκληρωθεί η άνοδος, ένα ενεργειακό γεγονός στο πίσω τμήμα του Starship επέφερε την απώλεια κινητήρων Raptor. Αυτό επέφερε απώλεια ελέγχου συμπεριφοράς και τελικά απώλεια επικοινωνίας με το Starship. Η τελική επαφή με το Starship έλαβε χώρα περίπου 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση», διευκρίνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Στη διάρκεια της προηγούμενης δοκιμαστικής πτήσης στα μέσα Ιανουαρίου, το εν λόγω πυραυλικό σύστημα είχε την ίδια τύχη, προκαλώντας μια βροχή από φλεγόμενα συντρίμμια πάνω από την Καραϊβική και μικρές υλικές ζημιές στα νησιά Τερκς και Κάικος, που βρίσκονται σε απόσταση περισσότερων από 2.500 χιλιόμετρα από τον τόπο εκτόξευσης.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s reliability. We will conduct a thorough investigation, in coordination with the FAA, and implement corrective actions to make improvements on future Starship flight tests… pic.twitter.com/3ThPm0Yzky

— SpaceX (@SpaceX) March 7, 2025