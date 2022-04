Στα χέρια του Έλον Μασκ το Twitter: Το super deal των 43 δισ. δολαρίων

Θέμα χρόνου η επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης ο Έλον Μασκ φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην εκπλήρωση του στόχου του, να εξαγοράσει δηλαδή το Twitter έναντι 43 δισ. ευρώ.

Twitter is in the final stretch of negotiations about a $43 billion sale to Elon Musk that could rank as one of the biggest-ever leveraged buyouts of a listed company https://t.co/jhsEfbHSxC — Bloomberg (@business) April 25, 2022

Ο ίδιος σε ανάρτησή του πριν από λίγο, ανέφερε, «ελπίζω ακόμη και οι χειρότεροι επικριτές μου να παραμείνουν στο twitter, διότι αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου».

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι ο όμιλος είναι έτοιμος να δεχτεί την προσφορά του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, γεγονός που οδηγεί στην άνοδο της μετοχής της πλατφόρμας στη Wall Street.

Γύρω στις 17.45 (ώρα Ελλάδας) η μετοχή του Twitter στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κυμαινόταν στα 50,36 δολάρια, με άνοδο +2,92%. Στην αρχή της συνεδρίασης έφτασε και σε άνοδο +4%.

BREAKING: Twitter is in the final stretch of negotiations about a sale to Elon Musk and could reach a deal as soon as Monday https://t.co/pQOUoM3zFjpic.twitter.com/WEcIvE46Uz — Bloomberg (@business) April 25, 2022

Σύμφωνα με πολλές πηγές, τις οποίες επικαλούνται οι εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal καθώς επίσης και το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο όμιλος ενδέχεται να ανακοινώσει ακόμη και σήμερα την εξαγορά του από το «αφεντικό» της Tesla.

Breaking News: Twitter’s board is seriously considering Elon Musk’s $46.5 billion bid to buy the company, people with knowledge of the situation said. The board met on Sunday morning to discuss Musk’s offer, after he began lining up financing last week. https://t.co/knjwxAOzSV — The New York Times (@nytimes) April 24, 2022

Heard on the Street: Unless Elon Musk finds a way to pay for Twitter entirely out of his own pocket, he’ll have to be accountable to others as well https://t.co/3idbgom9mb — The Wall Street Journal (@WSJ) April 25, 2022

Ο Μασκ είχε προτείνει στα μέσα Απριλίου να αγοράσει όλον τον όμιλο έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή. Εφόσον γίνει επίσημα δεκτή η πρόταση, η αξία του Twitter θα φτάσει τα 43 δισεκ. δολάρια, από περίπου 38,5 δισεκ. σήμερα.