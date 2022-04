Στα χέρια του Έλον Μασκ το Twitter: Το super deal των 44 δισ. δολαρίων

Είναι πλέον οριστικό. Ο Έλον Μασκ αγόρασε και επίσημα το Twitter.

Τo διοικητικό συμβούλιο του Twitter ανακοίνωσε ότι έγινε αποδεκτή η πρόταση του Ελον Μασκ και πλέον περνά στα χέρια του κροίσου της τεχνολογίας. Νωρίτερα, η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας Twitter Inc ανεστάλη, εν αναμονή ανακοινώσεων, όπως έγινε γνωστό από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η μετοχή της εταιρείας κατέγραφε άνοδο +5,5%, φτάνοντας τα 51,60 δολάρια.

Ο Ελον Μασκ κατέληξε σε συμφωνία να καταβάλει 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι θα λάβουν 54,20 δολάρια ανά μετοχή.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του νωρίτερα, ανέφερε, «ελπίζω ακόμη και οι χειρότεροι επικριτές μου να παραμείνουν στο twitter, διότι αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου».

Γύρω στις 17.45 (ώρα Ελλάδας) η μετοχή του Twitter στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κυμαινόταν στα 50,36 δολάρια, με άνοδο +2,92%. Στην αρχή της συνεδρίασης έφτασε και σε άνοδο +4%.

Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για την εταιρεία, που συμπληρώνει 16 χρόνια ως ένας από τους πλέον επιδραστικούς χώρους δημόσιας συζήτησης στον κόσμο και πλέον βρισκόταν αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων.

