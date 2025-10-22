Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: «Είναι καιρός να επικαιροποιήσουμε τη σχέση με την κυβερνοασφάλεια με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη» - Real.gr

"The Double-edged Sword: ΑΙ-Driven Cyber Threats & Cyber Defense" είναι ο τίτλος της Α΄ ενότητας του 5ου Συνέδριο "Cyber Greece", που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του yπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Την συζήτηση που συντόνισε η Μαριάνα Πυργιώτη Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert συμμετείχαν ο Υποστράτηγος Βασίλειος Χατζηδάκης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας , ο Δρ. Γιάννης Παυλόσογλου, Υποδιοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (EAK), ο Ευάγγελος Καντάς, Cybersecurity Expert, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), ο Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου, EY Ελλάδος.

Ο Υποστράτηγος Βασίλειος Χατζηδάκης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια είναι δύο έννοιες που ήταν πολύ γνωστές και στον χώρο της πληροφορικής και στις Ένοπλες Δυνάμεις από πολύ παλιά. Το παρακολουθούσαμε διότι συμμετείχαμε και στα ακαδημαϊκά δρώμενα με τα στελέχη μας που πηγαίνανε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για μετεκπαιδεύσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε πραγματικά σύγκλιση σε αυτούς τους δύο τομείς και έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να επιδράσει δραστικά πάνω στην κυβερνοασφάλεια και να δημιουργήσει ένα καινούργιο δεδομένο. Ποιο είναι το καινούργιο δεδομένο; Στην κυβερνοασφάλεια με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Παρατηρούμε δηλαδή ότι έχουμε κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων, έχουμε αυτοματισμό, έχουμε επίσης τη δημιουργία με πολύ πειστικό τρόπο μηχανισμό εξαπάτησης και επιπλέον έχουμε και αυτό που παλιότερα δεν το είχαμε αντιμετωπίσει, την μόλυνση των δεδομένων μας, τα οποία απρουσιάζονται με έναν πολύ πειστικό τρόπο αλλά δεν είναι πραγματικά, έχουν μολυνθεί από κακόβουλα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης για να τα αλλοιώσουν».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου, EY Ελλάδος επισήμανε στην τοποθέτησή του ότι «η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την νοημοσύνη και τον τρόπο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε όλα τα επίπεδα τόσο στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα στον κυβερνοχώρο. Μόνο και μόνο πουν έχουμε την μηχανική μάθηση και κάνει προγνωστικές αναλύσεις, κοινός προβλέπει το μέλλον, για τις εχθρικές κινήσεις, για συμπεριφορές, για τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Μπορεί να προβλέψουν ακόμη εάν έχουν τα πλοία μας, τα αεροπλάνα μας, τα άρματά μας βλάβες. Κοινός, τα λειτουργήσουν προβλεπτικά, να κάνουν συντήρηση στο σωστό χρόνο έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και προφανώς να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που είναι εκτός λειτουργίας. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο».

Ο Δρ. Γιάννης Παυλόσογλου, Υποδιοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας τόνισε από την πλευρά του ότι «είναι καιρός να επικαιροποιήσουμε την σχέση με την κυβερνοασφάλεια με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή αν δούμε το τι μπορεί να προσφέρει η μοντέρνα μορφή κυβερνοασφάλειας σε αυτή την πολυεπίπεδη μορφή, στην ουσία συζητάμε για ένα αντικείμενο το οποίο πια δεν χειρίζεται μόνο τους κωδικούς, δεν λέει όχι στην χρήση των δεδομένων, παίρνει ως δεδομένο ότι πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα, να έχουμε σημεία ελέγχου στις κρίσιμες υποδομές για να μπορούμε να έχουμε νερό, ηλεκτρικό, κ.λπ. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό και ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό και εθνικό το οποίο ακολουθούμε αλλά πέρα από αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε λίγο τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα αντικείμενο που πάντα απομυθοποιεί και πάει μπροστά τους τομείς της τεχνολογίας. Τεχνητή νοημοσύνη για εμάς στην κυβερνοασφάλεια είναι τρία πράγματα. Είναι τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι και οι αποφάσεις που θα πάρουμε».

Ο Ευάγγελος Καντάς, Cybersecurity Expert, European Union Agency for Cybersecurity ανέφερε με την σειρά του ότι «τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι μέρος ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο σημαίνει ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα εμπίπτουν μέσα στις απαιτήσεις του κανονισμού τεχνητής νοημοσύνης είτε μέσα στις απαιτήσεις του κανονισμού cyber resilience act, τα οποία και τα δύο απαιτούν να υπάρχει ασφάλεια εξαρχής στο security by design, να υπάρχει μια ανθεκτικότητα σε αυτά τα συστήματα, να υπάρχει παρακολούθηση της αγοράς, όταν αυτά τα συστήματα μπουν πλέον στην αγορά. Αυτό που επιτυγχάνετε είναι να αυξηθεί κατακόρυφα η εμπιστοσύνη σε τέτοια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούνται από κρίσιμες υποδομές έτσι ώστε να έχουν ένα τέτοιο ασφαλές πεδίο τέτοιων συστημάτων».

