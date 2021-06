Τα μάτια στο κινητό αλλά το μάτι στον δρόμο!

Ο φοιτητής Minwook Paeng κατασκεύασε ένα ρομποτικό ‘τρίτο μάτι’ που στερεώνεται στο μέτωπο και μας βοηθάει να αποφεύγουμε φυσικά εμπόδια, τη στιγμή που τα φυσικά μας μάτια τα έχουμε ‘κολλημένα’, ως είθισται, στην οθόνη του smartphone μας.

Της Μαρίας Αρβανιτοπούλου

Μόλις το κεφάλι του χρήστη χαμηλώσει, το ‘μάτι’ ανασηκώνει αυτομάτως το πλαστικό του βλέφαρο και είναι έτοιμο να τον ειδοποιήσει ηχητικά εάν εντοπιστεί κίνδυνος έως ένα μέτρο μπροστά του. Αυτό βοηθά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων και την απερίσπαστη περιήγηση στο Instagram, διαγράφοντας τα εμπόδια του φυσικού κόσμου από τον… εικονικό, που τόσο μας έχει συνεπάρει. Η συσκευή αναπτύχθηκε από τον Paeng στα πλαίσια του πτυχίου του στη ‘Μηχανική Σχεδιασμού Καινοτομίας’ στο Royal College of Art και στο Imperial College του Λονδίνου, ενώ σίγουρα αποτελεί και μια σατιρική πινελιά για το πώς οι άνθρωποι εξελίσσονται ραγδαία σε… "phono sapiens”!

«Χρησιμοποιώντας τα smartphones με κακή στάση σώματος, οι σπόνδυλοι του λαιμού κλίνουν προς τα εμπρός, δημιουργώντας μας το σύνδρομο του ‘λαιμού της χελώνας’, όπως και άλλα μυοσκελετικά προβλήματα, με την πάροδο του χρόνου», δηλώνει ο εφευρέτης.

"Όταν περάσουν μερικές γενιές, αυτές οι μικρές αλλαγές από τη χρήση smartphones θα συσσωρευτούν και θα δημιουργήσουν μια διαφορετική, εντελώς νέα μορφή ανθρωπότητας”, συμπληρώνει με νόημα.

Το ‘Τρίτο Μάτι’ είναι φτιαγμένο από διαφανές πλαστικό και αποτελεί το πρώτο από μια σειρά προϊόντων που μας προιδεάζουν για το πώς περίπου θα είναι η εμφάνιση των ‘phono sapiens’ στο εγγύς μέλλον. Κατασκευασμένη με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino, η συσκευή στερεώνεται απευθείας στο μέτωπο με τη χρήση τζελ. Εμπεριέχονται ηχείο και γυροσκόπιο, καθώς και ένας αισθητήρας που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του προσανατολισμού και την αυτόματη περιστροφή της οθόνης. Στο κέντρο, βρίσκεται ως μια αληθινή κόρη οφθαλμού, ο αισθητήρας υπερήχων που ανιχνεύει τις αποστάσεις των αντικειμένων όταν το γυροσκόπιο αντιληφθεί οποιαδήποτε κλίση του κεφαλιού και αμέσως, το βλέφαρο… ανοίξει! "Όταν ένα εμπόδιο βρίσκεται μπροστά στον χρήστη, ο αισθητήρας υπερήχων το εντοπίζει και τον ενημερώνει αμέσως μέσω ενός βομβητή”, ξεκαθαρίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο ο ευφυής δημιουργός.

Αντί να αρνηθεί ή να ξορκίσει τις υπερβολικές και ανθυγιεινές τηλεφωνικές μας συνήθειες, ο Paeng τις αποδέχεται στωικά ως μια αναπόφευκτη πραγματικότητα, ελπίζοντας μόνο να αποκαλυφθεί κάποτε ο απίστευτος παραλογισμός της προτεραιότητας των οθονών έναντι των πραγματικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων.

"Το smartphone έχει διεισδύσει στη σύγχρονη καθημερινότητα τόσο βαθιά, που φαντάζει αδύνατο να αρνηθεί κάποιος την μελλοντική εξέλιξη του phono sapiens", λέει με σιγουριά. “Ελπίζω εν τούτοις ότι αυτή η κάπως ‘ειρωνική’ πράξη επισήμανσης του τί ακριβώς κάνουμε όλοι και κυρίως σε ποιό βαθμό, με τα smartphone μας, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε μια χρήσιμη ενδοσκόπηση”, καταλήγει με ειλικρίνεια

Και ενώ το συγκεκριμένο gadget μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιήγηση σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από ένα κινητό ή ένα smartphone, άλλοι σχεδιαστές κινούνται προς τη δημιουργία μιας πιο ήρεμης και συγκρατημένης τεχνολογίας ώστε να βοηθήσουν τους χρήστες να αποκτήσουν περισσότερο ισορροπημένη σχέση με τις συσκευές τους.

Το London studio Special Projects, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει μια εφαρμογή που αποθηκεύει σημαντικές πληροφορίες, όπως επαφές, σημαντικά ραντεβού και χάρτες σε καθημερινή χρηστική βάση, καθώς και μια άλλη με την ονομασία ‘Φάκελος’, η οποία επιτρέπει στα smartphones να ‘κλειδώνουν’ και να απομονώνονται για κάποια χρονικά διαστήματα, επιτρέποντας όμως την πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες.

Αλλοι ερευνητές στο MIT Media Lab, έχουν δημιουργήσει ειδικά καλωδιωμένα φυτά που λειτουργούν ως ευαίσθητοι αισθητήρες κίνησης και ακόμη ως εναλλακτικές ηλεκτρονικές οθόνες.

Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εξελισσόμενη τεχνολογία αιχμής, το μόνο αδιαμφισβήτητο φαίνεται να είναι οτι… the sky is the limit!