«Τέλος» τα like στο Facebook - Η ανακοίνωση της εταιρείας για τα τεστ που πραγματοποιεί

Από την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου το Facebook ξεκίνησε να κρύβει τον αριθμό των like και λοιπών αντιδράσεων από τις αναρτήσεις, ενώ μόνο ο χρήστης της σελίδας θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει αναλυτικά των αριθμό αυτών.

Πηγή: CNET

Η εταιρεία ξεκίνησε την αλλαγή από την Αυστραλία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία την Πέμπτη. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Facebook με γραπτή του δήλωση στο CNET, "πραγματοποιούμε περιορισμένα τεστ όπου το like, άλλες αντιδράσεις αλλά και ο αριθμός προβολών των βίντεο θα είναι απόρρητος για τους χρήστες του Facebook σε ολόκληρο τον κόσμο"

Έτσι, όπως τονίζεται, οι αρμόδιοι θα συγκεντρώσουν στοιχεία ώστε να αντιληφθούν αν αυτή η αλλαγή βελτιώσει τις εμπειρίες των χρηστών στο Facebook. Αρχές Σεπτεμβρίου ο τεχνολογικός κολοσσός είχε τονίσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην απόκρυψη των like μετά τη δοκιμή που έγινε στο Instagram. Με αυτόν τον τρόποι οι ειδικοί θέλουν να μην επιβαρύνεται ψυχολογικά ο χρήστης για να λάβει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό like σε ανάρτηση. Το instagram έκρυψε τα like σε επτά χώρες από τον Ιούλιο: την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Βραζιλία, τη Νέα Ζηλανδία , την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ιαπωνία.