Τεχνητή νοημοσύνη: Παραιτήθηκε κορυφαίο στέλεχος της Google για να μπορεί να μιλάει ελεύθερα για τους «κινδύνους»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τhe New York Times, ο Χίντον εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πειστικές ψευδείς εικόνες και κείμενα συνθέτοντας έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι "δεν θα μπορούν πλέον να γνωρίζουν τι είναι αληθινό".

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.