The Games Forum: Ο κλάδος των videogames στην Ελλάδα - Ευκαιρίες και προκλήσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη διοργάνωση του “The Games Forum” την Κυριακή 7 Μαΐου στην Αθήνα στο Divani Caravel Hotel, με συμμετοχή αναγνωρισμένων επιχειρηματιών του κλάδου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και άλλων κυβερνητικών στελεχών.

Στη διάρκεια του Φόρουμ συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι προοπτικές του κλάδου των videogames στην Ελλάδα, οι επιχειρηματικές προκλήσεις και ευκαιρίες, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις όπως διαμορφώνονται διεθνώς στον ταχέως αναπτυσσόμενο αυτό κλάδο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντρέα Δερδεμέζη, ιδρυτή της CowboyTV και διοργανωτή του GAMEATHLON, ο κ. Πιερρακάκης επικρότησε την ταχύτατη ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας και την αυξανόμενη συνεισφορά του στην εγχώρια οικονομία, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στις προοπτικές που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες για το ελληνικό επιχειρείν.

Στο πρώτο πάνελ με θέμα “Media/Social”, συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους τα παραδοσιακά και νέα μέσα ενημέρωσης επιδρούν πολιτιστικά και κοινωνικά στους gamers, καθώς και πώς η συγκεκριμένη κοινότητα αντιμετωπίζεται από τις εταιρείες και το κοινό. Στο πάνελ, το οποίο συντόνιζε ο COO & Head of Strategy της SocialDoo, Παναγιώτης Κακολύρης, συμμετείχαν ο videogames influencer, Yusanof, ο συντάκτης των VG24 και iefimerida.gr, Παύλος Κρούστης, o Social Media Strategist & Instructor, Άγγελος Περλέγκας και o Esports Manager του CowboyTV, Ηλίας Αποστολόπουλος.

Στο δεύτερο πάνελ με θέμα “Video Games Industry in Greece” διατυπώθηκαν προβληματισμοί όσον αφορά στην αντίληψη της Πολιτείας για τα βιντεοπαιχνίδια και συζητήθηκαν προτάσεις καθετοποιημένης ανάπτυξης του κλάδου βιντεοπαιχνιδιών στην Ελλάδα -από τη δημιουργία έως την διανομή τους. Στο πάνελ, το οποίο συντόνιζε ο Ανδρέας Δερδεμέζης, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αθανάσιος Στάβερης, ο Head of Communications Export Markets της Ubisoft, Manab Roy, ο Brand Manager της CD Media, Νίκος Μανιάτης, ο Πρόεδρος της Game Developers Association of Greece, Βασίλης Καραβασίλης.

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, προλόγισε τα δύο επόμενα πάνελ και προσκάλεσε όλους όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο να συνεργαστούν ώστε μαζί να καταφέρουν μία μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Tα δύο τελευταία πάνελ που έκλεισαν την ημερίδα είχαν θέμα “Esports” και “Video Games Made in Greece”. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δυσκολίες επαγγελματικής αναγνώρισης κατά την ανάλυση της σκηνής του ηλεκτρονικού αθλητισμού από τους, Γιάννη Μόλλα και Μιχάλη Παπαδημητράκη, ιδιοκτήτες των ομάδων WLG και Luminex Planet αντίστοιχα, και των καταξιωμένων στον κλάδο επαγγελματιών Κώστα “Nero” Περπερίδη, και Μάριο “Nivek” Μπιτσικόκο.

Ενώ οι δημιουργοί παιχνιδιών Μιχάλης Παπαστεργίου (Traptics), Νίκος Larin (Pixel Reign), Μαρία Αλούπη (beyondthosehills), Κώστας Τσέργουλας (Hidden Tower) υπό την κατεύθυνση της Ρένιας Παθανασίου (XR Developer) ανέλυσαν το background της δημιουργίας videogames στην χώρα μας και τους τρόπους χρηματοδότησης που ακολουθούν ώστε να δώσουν ζωή στις ιδέες τους. Tο κοινό είχε την δυνατότητα να παίξει ελευθέρα τα ελληνικά παιχνίδια Darverse: Rogue, B’n’B, Homeseek, SELINI, Skaramazuzu, Abtos Covert, Albert Wilde: Quantum P.I., Roots of Evil και REKY.

Το “The Games Forum” υποστήριξε η BALULCO ως χρυσός χορηγός και η IKH ως χορηγός. Τέλος, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Game Developers Association Greece και διοργάνωση GAMEATHLON.