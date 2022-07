Το Πεκίνο εκτόξευσε τον δεύτερο θαλαμίσκο του διαστημικού του σταθμό - BINTEO

Μήκους σχεδόν 18 μέτρων και διαμέτρου 4,2 μέτρων, αυτός ο θαλαμίσκος-εργαστήριο θα προσδεθεί στον Tianhe, τον πρώτο θαλαμίσκο του σταθμού που βρίσκεται ήδη σε τροχιά από τον Απρίλιο του 2021.

Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοίχημα γιατί απαιτεί πολλούς χειρισμούς υψηλής ακρίβειας, ορισμένοι από τους οποίους με ρομποτικό βραχίονα.

Ο νέος θαλαμίσκος-εργαστήριο, που έχει τρεις χώρους ύπνου, τουαλέτες και κουζίνα, διαθέτει επίσης πάγκους για επιστημονικά πειράματα.

Liftoff of a Long March 5B rocket and the Wentian science module on a mission to double the size of China's Tiangong space station.

Ten kerosene- and hydrogen-fueled engines were powering the Long March 5B into the sky over Hainan Island.https://t.co/iYRn51rNmLpic.twitter.com/By1Yk2HWFy