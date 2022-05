Τwitter: Αναστέλλεται προσωρινά η συμφωνία των 44 δισεκ. δολαρίων - Η ανάρτηση του Ίλον Μασκ

«Η συμφωνία του Twitter αναστέλλεται προσωρινά καθώς εκκρεμούν λεπτομέρειες που στηρίζουν τον υπολογισμό ότι οι λογαριασμοί spam/fake πράγματι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των χρηστών του», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn