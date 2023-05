Twitter: Αυτή είναι η γενική διευθύντρια που ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ

Μετά την αγορά του Twitter από τον Μασκ, τον Οκτώβριο, διαφημιζόμενοι εγκατέλειψαν μαζικά το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φοβούμενοι ότι οι διαφημίσεις τους θα εμφανιστούν δίπλα σε ανάρμοστο περιεχόμενο, αφού η εταιρεία έχασε σχεδόν το 80% των εργαζομένων της.

Ο Μασκ είχε παραδεχθεί νωρίτερα φέτος ότι τα διαφημιστικά έσοδα του μέσου μειώθηκαν δραματικά.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky